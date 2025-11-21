१० वर्ष डेट केलं पण २ वर्षात लग्न तुटलं; अपूर्वा नेमळेकरने सांगितलं घटस्फोटाचं कारण, म्हणाली- मी चुकले

अपूर्वा नेमळेकर ही मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने अनेक मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण केली. तिच्या अभिनयाचं देखील कौतुक होतं. 'बिग बॉस मराठी ४' मधून अपूर्वा खऱ्या अर्थाने सगळ्यांना समजली. ती शेवटची 'प्रेमाची गोष्ट' या मालिकेत दिसली होती. मात्र खऱ्या आयुष्यात अपूर्वाने प्रचंड खचता खाल्ल्यात. तिने आपल्या जिवलग माणसांना गमावलंय. गेली ९ वर्ष अपूर्व सिंगल म्हणून आयुष्य जगतेय. ९ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झालेला. एका मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारणंही सांगितलेलं. .अपूर्वा त्या व्यक्तीसोबत १० वर्ष रिलेशनमध्ये होती. मात्र लग्न केल्यानंतर अवघ्या २ वर्षात तिचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर तिने तिच्या वडिलांनाही गमावलेलं. तिच्या डोळ्यादेखत त्यांचा मृत्यू झाला. तेव्हा अपूर्वा २६ वर्षांची होती. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अपूर्वा म्हणाली, 'एका मध्यमवर्गीय व्यक्तीबरोबर जेव्हा घटस्फोटासारखी गोष्ट घडते. तेव्हा कोर्ट-कचेऱ्या करण्यात खूप पैसा खर्च होतो. १२५० रुपये शेवटचे माझ्या अकाउंटमध्ये उरले होते. आजही आकडा लक्षात आहे माझ्या. त्या १२५० पासूनचा प्रवास आता २०२४ मध्ये माझ्याकडे स्वतःचा फ्लॅट, अत्यंत महागडी गाडी आहे आणि छान बँक बॅलेन्स आहे. मी हार मानली नाही आणि जे केलं, त्यासाठी मला माझा अभिमान आहे. आज नाहीये उद्या पैसे येतील, असं म्हणत मी काम करत गेले.'.ती पुढे म्हणाली, 'घरातील सत्य परिस्थिती माहीत असूनही काही मित्रांनी फसवणूक केली, त्यांना कधीच विसरणार नाही. ज्याच्यावर जिवापाड प्रेम केलं, १० वर्षांचं अफेअर होतं आमचं आणि त्यानंतर लग्न केलं होतं. छोटी गोष्ट नाहीये ही आणि त्यानंतर घटस्फोट झाला. आता आठ वर्षे झाली मी सिंगल आहे. लोकांना असं वाटतं शेवंता सिंगल आहे? हो आहे. कारण मनापासून हर्ट झालं की तुम्ही वेळ घेता. तुम्ही पळवाट नाही शोधू शकत. त्यासाठी स्थिरता लागते आणि ती माझ्यात आहे. मी आता त्या पद्धतीने स्वतःला विकसित केलंय. या सर्व लोकांचे मी आभार मानते, ज्यांनी मला या परिस्थितीत टाकलं जिथे यशस्वी होण्याशिवाय आणि काहीतरी करून दाखवण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता.'.करोनामध्ये अपूर्वाच्या भावाचं देखील निधन झालं. त्यानंतर मात्र ती आणखी खचली होती. त्यातून ती सावरली आणि आता नव्या जोमाने काम करतेय. .Masti 4 X Review: अडल्ट कॉमेडीचा ओव्हरडोस! कसा आहे आफताब- रितेश- विवेकचा 'मस्ती ४'? एक्सवर नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.