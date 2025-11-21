Premier

१० वर्ष डेट केलं पण २ वर्षात लग्न तुटलं; अपूर्वा नेमळेकरने सांगितलं घटस्फोटाचं कारण, म्हणाली- मी चुकले

APURVA NEMLEKAR ON DIVORCE AND PERSONAL LIFE: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने मुलाखतीत तिच्या घटस्फोटाचं कारण सांगितलं आहे.
APURVA NEMLEKAR

APURVA NEMLEKAR

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अपूर्वा नेमळेकर ही मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने अनेक मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण केली. तिच्या अभिनयाचं देखील कौतुक होतं. 'बिग बॉस मराठी ४' मधून अपूर्वा खऱ्या अर्थाने सगळ्यांना समजली. ती शेवटची 'प्रेमाची गोष्ट' या मालिकेत दिसली होती. मात्र खऱ्या आयुष्यात अपूर्वाने प्रचंड खचता खाल्ल्यात. तिने आपल्या जिवलग माणसांना गमावलंय. गेली ९ वर्ष अपूर्व सिंगल म्हणून आयुष्य जगतेय. ९ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झालेला. एका मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारणंही सांगितलेलं.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
marathi entertainment
Apurva Nemlekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com