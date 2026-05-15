बुकिंग केलेली गाडी आम्ही नागराज मंजुळेंमुळे कॅन्सल केली, अरबाज शेखने सांगितला किस्सा, म्हणाला, 'ऐनवेळेला निर्णय बदलला...'

'सैराट' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता अरबाज शेख सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. अरबाजने काही दिवसांपूर्वी त्याच्या पत्नीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. मात्र अनेकांचा त्याची पत्नी पंजाबी असल्याचा गैरसमज झाला. त्यावर त्याला बरंच ट्रोल करण्यात आलं. अरबाज 'सैराट' नंतर अनेक चित्रपटात दिसला. नुकताच तो नागराज मंजुळेंच्या 'मटका किंग' या सिरीजमध्येही इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत दिसला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नागराज मंजुळेंमुळे आपण नवीकोरी बुक केलेली गाडी कॅन्सल केली असं त्याने सांगितलंय. नेमकं काय घडलेलं?.अरबाजने नुकतीच त्याची पत्नी सिमरनसोबत महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्याने नागराज यांच्याबद्दलचा एक किस्सा सांगितला. अरबाज म्हणाला, 'मी आणि सिमरन गाडी बुक करायला गेलेलो. आम्ही क्रेटा गाडी बुक करत होतो. आम्हाला ती. 15 -16 लाखांना मिळत होती. आम्ही ती गाडी बुक केली. मी कोणताही काम केलं की नागराज मंजुळे सरांना सांगतो. मी सरांना सांगितलं की मी अशी अशी एक गाडी बुक केली आहे. ती घ्यायला जायची आहे. आधी पहिले पाच मिनिटात एक काहीच बोलले नाहीत. मग मला विचारलं की तुला गाडी का पाहिजे? काय गरज आहे तुला गाडीची?'.तो पुढे म्हणाला, 'तुला गाडी घ्यायचीच असेल तर सेकंड हॅन्ड गाडी घे. तुला आता गाडीची काही गरज नाही आणि एवढे पैसे त्या गाडीमध्ये जर अडकवले तर त्या मोबदल्यात तुला रिटर्न मध्ये काहीही मिळणार नाही. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हे जे पैसे तू गाडीमध्ये टाकणार आहेस तेच तू एखाद्या दुकानांमध्ये इन्वेस्ट कर. तिथून तुला एक इन्कम सुरू होईल असा एखादा बिजनेस बघ.'.अरबाजने सांगितलं की, 'नागराज मंजुळे त्याला म्हणाले, म्हणजे उद्या जर तुला काम नाही मिळाला तर तिथून तुला पैसे मिळतील असं काहीतरी बघ. आम्ही सुद्धा या गोष्टीचा विचार केला. गाडी कॅन्सल केली आणि केक शॉप ओपन केलं. नागराज सरांनी सांगितलं म्हणून आम्हाला तो एक मार्ग सापडला.' त्यामुळेच अरबाज आता एक अभिनेता असण्यासोबतच एक उद्योजकदेखील आहे.