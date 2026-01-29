EXCLUSIVE:'बिग बॉस मराठी'च्या घरात स्मोकिंग-ड्रिंकिंग झोन आहेत का? क्रिएटिव्ह हेडने नियम सांगत विषय संपवला

BIGG BOSS MARATHI 6: छोट्या पडद्यावर सुरू झालेला 'बिग बॉस मराठी ६' आता वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. घरातल्या सदस्यांची भांडणं असतील किंवा घरात खेळले जाणारे टास्क असतील, शो मधली प्रत्येक गोष्ट आता चर्चेचा विषय ठरतेय. त्यात काही दिवसांपूर्वी सागर कारंडे याचा तंबाखू खातानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. डीपी दादांनी हा व्हिडिओ शेअर केला होता. ज्यामुळे पुन्हा एकदा 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात व्यसन करायला परवानगी आहे का असा प्रश्न उपस्थित झालेला. सोबतच घरात ड्रिंकिंग आणि स्मोकिंग चालते का असंही नेटकरी विचारताना दिसतात. आता 'बिग बॉस मराठी ६' चे क्रिएटिव्ह हेड असलेले केतन माणगावकर यांनी याबद्दल उत्तर दिलं आहे. .असं नाही दाखवू शकतनुकतीच केतन यांनी सकाळ प्रीमिअरला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांना सागरच्या व्हायरल व्हिडिओबद्दल विचारणा करण्यात आली. यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, 'सागरचा जो व्हिडिओ व्हायरल झालाय त्यात तुम्ही नीट पाहिलं तर सागर तिथे निळू फुलेंची अॅक्टिंग करतोय. तो तिथे तंबाखू खात नव्हता. जर आपण तो व्हिडिओ नीट बघितला तर सागर पाठमोरा आहे आणि त्याचं आणि राधाचं चाललेलं की बाई आम्हाला तुमचा शो करायचाय वगरे. किती पैसे घेणार, ती बोलली काय, मग तो म्हणतो दोन चपात्या देतो वगरे, असा त्यांचा जोक चाललेला. तो काही तंबाखू खात नव्हता. नॅशनल टेलीव्हिजनवर आपण असं नाही दाखवू शकत हे सगळ्यांना ठाऊक आहे.' .स्मोकिंग झोन आहे'बिग बॉस ६' च्या घरात स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग झोन आहेत का यावर उत्तर देताना केतन म्हणाले, 'स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग झोनबद्दल बोलायचं तर 'बिग बॉस'च्या फॉरमॅटमध्ये स्मोकिंग झोन आहे. त्या स्मोकिंग झोनच्या आत जाऊन ते सिगारेट पिऊ शकतात. बाहेर येऊन नाही पिऊ शकत. बाहेर आपण ते नाही दाखवू शकत. ड्रिंकिंगचा जो प्रश्न आहे तर त्याला परवानगी नाहीये. सिगारेटशिवाय कुठलंही व्यसन आत अलाऊड नाहीये. त्यामुळे बाकीचे प्रश्न येतंच नाही.'.तिचं बालपण हरवलं... सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगला कंटाळून मायरा वायकुळच्या पालकांनी घेतला मोठा निर्णय; नेटकरीही करतायत विचारपूस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.