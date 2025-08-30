Tharal Tar Mag : अर्जुनच्या हाती लागणार सायलीचं तन्वी असल्याचा पुरावा ? प्रोमो बघून प्रेक्षक म्हणाले..

स्टार प्रवाहवरील नंबर 1 मालिका ‘ठरलं तर मग’ सध्या प्रेक्षकांना नवनवीन ट्विस्टसह खिळवून ठेवते आहे.मालिकेत प्रिया आजारी असल्याचं खोटं नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली आहे. दरम्यान, सायली आणि कुटुंबाला समजलं आहे की प्रिया (तन्वी) प्रतिमाला चुकीच्या गोळ्या देत होती.यामुळे कल्पनाचाही प्रियावरचा विश्वास कमी झालं असून, आता कथेत आणखी एक मोठं वळण येणार आहे..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील नंबर 1 मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता मालिकेत महत्त्वाचं वळण येणार आहे. .मालिकेत प्रिया आजारी असल्याचं खोटं नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालीये. तर इकडे सायली आणि इतर कुटूंबाला तन्वी म्हणजेच प्रिया प्रतिमाला चुकीच्या गोळ्या देत होती हे समजलं आहे. त्यामुळे कल्पनाच्या मनातूनही प्रिया उतरली आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत पाहायला मिळणार आहे की, सुभेदार कुटूंब बाप्पाचं स्वागत करतं. अस्मिता मुद्दाम सायलीला बाप्पाच्या पूजेचा मान तू घ्यायचा नाही असं म्हणते. तेव्हा कल्पना पुढे येते आणि बाप्पाच्या पूजेचा मान अर्जुन आणि सायलीलाच मिळणार. असं जाहीर करतात. ती सायलीला मोठी सून म्हणून स्वीकारते. तर इकडे अर्जुन सायलीच्या आई-वडिलांचा शोध घ्यायचा ठरवतो. तो आश्रमात जाऊन तिच्या नावाचं गाठोडं शोधू लागतो ज्यात सगळी माहिती असते. तेव्हा त्याच्या लक्षात येत की प्रिया आणि सायलीच्या नावाचं गाठोडं गायब आहे. .प्रोमो पाहून प्रेक्षकही चकित झाले. "आता मजा येणार","प्रियाचं आणखी एक कांड उघड होणार","लवकर सायलीच तन्वी आहे हे उघड करा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..अर्जुनच्या हाती पुरावा लागणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .'बिन लग्नाची गोष्ट'साठी प्रिया - उमेशची निवड कशी झाली? दिग्दर्शक आदित्य इंगळेंनी सांगितली इनसाईड स्टोरी!.FAQs : .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.