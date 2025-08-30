Premier

Tharal Tar Mag : अर्जुनच्या हाती लागणार सायलीचं तन्वी असल्याचा पुरावा ? प्रोमो बघून प्रेक्षक म्हणाले..

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Twist : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेत गणेशोत्सवादरम्यान महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मालिकेत काय घडणार जाणून घेऊया.
Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Twist
Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Twist
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. स्टार प्रवाहवरील नंबर 1 मालिका ‘ठरलं तर मग’ सध्या प्रेक्षकांना नवनवीन ट्विस्टसह खिळवून ठेवते आहे.

  2. मालिकेत प्रिया आजारी असल्याचं खोटं नाटक करून हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली आहे. दरम्यान, सायली आणि कुटुंबाला समजलं आहे की प्रिया (तन्वी) प्रतिमाला चुकीच्या गोळ्या देत होती.

  3. यामुळे कल्पनाचाही प्रियावरचा विश्वास कमी झालं असून, आता कथेत आणखी एक मोठं वळण येणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi Serial TRP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com