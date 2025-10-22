Video : अर्णवने राजेशला दिलं खुलं आव्हान ! मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले पण...

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असणारी मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. ईश्वरी आणि अर्णवची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. त्यातच आता मालिकेतील नव्या ट्विस्टने सगळ्यांच लक्ष वेधून घेतलं आहे. .मालिकेत ईश्वरीसमोर राजेशचे खरे हेतू उघड झाले आहेत. तिची आणि अर्णवची मैत्री पुन्हा एकदा झाली आहे. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट येणार आहे. ज्यामुळे प्रेक्षक खुश तर झाले पण त्यांनी वेगळीच मागणी केली आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, ईश्वरी दिवाळीच्या पूजेची तयारी करत असते. ती उठत असताना कुणीतरी तिचा हात धरत. तिला आधी अर्णव वाटतो म्हणून ती लाजते पण जेव्हा ती वळून बघते तेव्हा तो राजेश असतो. ती तिची छेड काढतो. तो तुझ्याकडून आज मला पाडव्याला उटणं लावून घ्यायचं आहे असं म्हणतो. तो तिचा हात पकडून उटण्यात बुडवतो आणि स्वतःच्या चेहऱ्यावर लावणार तेव्हाच अर्णव तिथे येऊन त्याला रोखतो. तो उटणं त्याच्या चेहऱ्यावर फेकतो आणि राकेशला बजावतो आणि "आज याच्याकडून तुझे पाय पाडवा संपायच्या आत धुवून घेईन. हेच तुझं आपल्या पहिल्या दिवाळी पाडव्याचं गिफ्ट असेल. " असं म्हणतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "काही पण बोला पण @aashu.g नि बेस्ट हिरो म्हणून रंग माझा वेगळा आणि बेस्ट व्हिलेन म्हणून तू ही re माझा मितवा मध्ये अप्रतिम काम केलंय...","आता अर्णव ईश्वराची लव्ह स्टोरी दाखवा.","राजेशचं सत्य समोर आणा.","आता मजा येणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्णव आता काय करणार ? ईश्वरी अर्णवचा पाडवा कसा असेल ? हे पाहण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा दररोज रात्री 7 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .'माझ्यात जी चमक आहे ती तमन्नामध्ये नाही' राखी सावंत तमन्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...'आमच्या आयटम सॉन्गमध्ये घुसली आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.