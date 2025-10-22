Premier

Video : अर्णवने राजेशला दिलं खुलं आव्हान ! मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले पण...

Star Pravah Tu Hi Re Maza Mitwa Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत ईश्वरीची छेड काढणाऱ्या राकेशला अर्णव खुलं आव्हान देतो. मालिकेतील ट्विस्टमुळे प्रेक्षक खुश झाले आहेत पण त्यांनी वेगळीच मागणी केली आहे.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असणारी मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. ईश्वरी आणि अर्णवची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. त्यातच आता मालिकेतील नव्या ट्विस्टने सगळ्यांच लक्ष वेधून घेतलं आहे.

