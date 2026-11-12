‘मला ही भूमिका करायचीच नव्हती’; 'रामायणम्'मध्ये काम करण्यास अभिनेत्याने दिलेला नकार, सांगितलं खरं कारण

रामानंद सागर यांच्या ८० च्या दशाकतील रामायण या मालिकेत भगवान श्रीरामांची भूमिका साकारून अभिनेता अरुण गोविल यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांनी त्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात असा प्रभाव टाकला की, आजही अनेक जण त्यांनी प्रभु श्रीरामाच्या भूमिकेतच पाहत असतात. दरम्यान आता नितेश तिवारी रामायणम् या सिनेमातून पुन्हा एकदा रामायणाशी जोडले गेलेत. परंतु यावेळी ते भगवान श्रीरामच्या नाही तर राजा दशरथ यांच्या भूमिकेत पहायला मिळाले. परंतु सुरुवातीला ही भूमिका साकारण्यासाठी अरुण गोविल तयार नव्हते. एका मुलाखतीत त्यांनी त्यामागचा किस्सा सांगितला. .अरुण गोविल यांनी व्हरायटी इंडियाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी या सिनेमात सुरुवातीला काम करण्यास नकार दिल्यास सांगितलं. ते म्हणाले की, 'दिग्दर्शकांना रामायण मालिकेचा आणि रामायण सिनेमासोबत एक खास संबंध जोडण्याची इच्छा होती. त्यामुळे अरुण गोविल यांनी दशरथांच्या भूमिकेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.'.याबाबत बोलताना अरुण गोविल म्हणाले की, 'मला ही भूमिका योग्य वाटली नसती, तर मी ती केलीच नसती. खरं सांगायचं तर सुरुवातीला मला ही भूमिका करायची नव्हती. नितेश तिवारी यांनी खूप आग्रह केला. त्यांना आमच्या रामायण मालिकेचा आणि या नव्या रामायणम् चित्रपटाचा काहीतरी संबंध जोडायचा होता.'.अरुण गोविल यांनी पुढे सांगितलं की, या भूमिकेबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी जवळपास तीन महिने विचार केला. नितेश तिवारी मात्र त्यांना या भूमिकेसाठी तयार करण्यावर ठाम होते. अखेर त्यांनी होकार दिला. असं ते म्हणाले..'लाज वाटली पाहिजे!' सीतेच्या अॅक्शन अवतारावर मुकेश खन्ना संतापले; दीपिका चिखलिया यांनीही उपस्थित केले सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.