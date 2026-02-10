त्यांनी माझं उघडउघड शोषण केलं... अरुणा इराणी यांचे मेहमूद यांच्यावर धक्कादायक आरोप; म्हणाल्या, 'माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री अरुण इराणी यांनी आजवर अनेक मुलाखती दिल्या. त्यात त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलं. मात्र त्यांनी कधीही मेहमूद यांच्यासोबतच्या त्यांच्या नात्यावर वक्तव्य केलं नव्हतं. आता अखेर अरुणा यांनी मेहमूद यांच्यासोबतच्या नात्यावर मोकळेपणाने भाष्य केलंय. त्यात त्याची अभिनेत्यावर त्यांचं करिअर उध्वस्त करण्याचे आरोप केले. इंडस्ट्रीमधील सुरुवातीच्या दिवसात त्यांचं खूप शोषण केलं गेलं असं त्या म्हणाल्यात. .अरुणा यांनी नुकतीच झूमला मुलाखत दिली. यात बोलताना अरुणा म्हणाल्या, '"प्रत्येक पावलावर अडचणी होत्या. बाहेर जाऊन काम शोधणं हे सुद्धा एक आव्हान होतं. त्या दिवसांत, विशेषतः चित्रपटसृष्टीत, लोक तुमचे शोषण करण्यासाठी टपलेले असायचे. तुम्हाला फक्त त्यासाठी स्वतःला तयार ठेवावं लागायचं. मात्र, मी स्वतःला असे दाखवायचे की मी खूप निरागस आहे आणि मला काहीच समजत नाही. माझ्यासमोर उभी असलेली व्यक्ती हे ओळखूच शकत नव्हती की मी मूर्ख आहे की आणखी काही.'.'मेहमूदजींनी मला पहिल्यांदा काम दिलं होतं. त्या नात्याची सुरुवात एका गरजेतून झाली होती आणि तिथूनच आमच्यात सर्व काही सुरू झालं. नंतर मेहमूदजींचे रस्ते वेगळे झाले. त्यांच्या नात्याची समीकरणं बदलली होती. ते दुसऱ्या प्रकल्पावर काम करू लागले आणि मी दुसरे शोज करू लागले. आणि त्याच वेळी मला असं वाटू लागलं होते की ते माझे उघडपणे शोषण करत आहेत. मी जे काही केले ते गरजेपोटी केलं. त्यामुळे केवळ त्यांनाच यासाठी जबाबदार धरणार नाही. मी सुद्धा या गोष्टींमध्ये त्यांना साथ दिली होती आणि शेवटी हे नातं संपलं.'.लग्नाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना अरुणा म्हणाल्या, "मेहमूदजी म्हणाले होते की ते माझ्याशी लग्न करतील, पण त्यांनी केलं नाही. एक प्रकारे जे झालं ते माझ्यासाठी चांगलंच होतं. त्यांची दोन लग्न झाली होती आणि ते तिसरंही करू शकले असते, पण मी मानते की नशिबाने मला साथ दिली. जे घडलं ते चुकीचं होतं. ते लोकांना सांगायचे की त्यांनी माझ्याशी लग्न केलं आहे. यामुळे चित्रपट निर्मात्यांनी मला काम देणं बंद केलं होतं. त्यांना भीती वाटायची की जर मी गरोदर राहिले, तर त्यांचा चित्रपट अर्धवट राहील. हा माझ्यासाठी मोठा धक्का होता. पण जेव्हा अशा बातम्या छापून येणे बंद झालं आणि मी स्वतःच्या हिमतीवर काम करू लागले, तेव्हा लोकांना जाणीव झाली की आमच्यात (लग्नासारखे) काही नव्हते." .अभिनेत्री अरुणा इराणी यांनी १९९० मध्ये कुकू कोहली यांच्याशी लग्न केलं, ज्यांचं पहिलं लग्न रितू कोहली यांच्याशी झाले होते. त्यांना पूजा आणि करिश्मा नावाच्या दोन मुली होत्या. रितू यांचे निधन झालं होतं. त्यांना स्वतःचं मूल नाही. त्यांनी मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेतला, कारण दुसरी पत्नी असल्यामुळे त्यांच्या मुलांना (समाजाकडून) काही ऐकून घ्यावे लागू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. .लोक मला त्याचा चमचा म्हणतील पण... सलमान खानबद्दल असं वक्तव्य करणारा आहे तरी कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.