बाबो ही तर सेम आलियाचं दिसते! ऊत सिनेमातील आर्या सावे म्हणाली, 'पण माझी आवडती अभिनेत्री...'

सोशल मीडियावर असे अनेक लोक असतात जे सेम सिलेब्रिटीसारखे दिसत असतात. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होत असतात. असं म्हटलं जातं की, एक सारखे दिसणारे जगात सात व्यक्ती असतात. त्यातला काहीसा प्रकार आलिया भट्टसमोर आलाय. नवीन सिनेमा ऊतमधून एक नवी अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. जी हुबेहुब आलिया सारखी दिसते. तिला पाहिल्यानंतर काही क्षणासाठी तुम्ही गोंधळून जाल की, ही आलिया तर नाही ना?.लवकरच ऊत सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमामध्ये आर्या सावे ही नवी अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतीच तिने सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी सकाळ प्रीमियरला उपस्थिती लावली. या मुलाखतीत तिने आलियाबद्दल तसंच तिच्या पहिल्या चित्रपटाबद्दल मनमुराद गप्पा मारल्या. .मुलाखतीत बोलताना तिला तिची आवडती अभिनेत्री कोणती? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'माझी आवडती अभिनेत्री आलिया भट्टचं आहे. तसंच मला आलिया सारखंच बनायचं. ती ज्या स्तरावर आहे तेच मला बनायचं आहे. मला मराठीतील आलिया भट्ट व्हायचं' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .पुढे बोलताना आर्या म्हणाली की, 'शाळेत सुद्धा मला आलियाच्या नावाने चिडवायचे. 'दूर से देखा तो आलिया भट्ट पास से देखा तो आर्या बॉयकट!' असं मित्र म्हणत असल्याचं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. सध्या सोशल मीडियावर आर्या सावेची चर्चा रंगताना पहायला मिळते. आर्याची सोशल मीडियावर सुद्धा अनेक फॉलोवर्स आहे. .Viral Video: बिबट्या ड्रेस घालून नेहा कक्करने अंगावर ओतलं पाणी, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये केलं अस काही की, नेटकरी म्हणाले...'मोगली सेना'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.