Premier

बाबो ही तर सेम आलियाचं दिसते! ऊत सिनेमातील आर्या सावे म्हणाली, 'पण माझी आवडती अभिनेत्री...'

Arya Save From ‘Oot’ Goes Viral for Her Alia Bhatt Lookalike: ऊत चित्रपटातील नवी अभिनेत्री आर्या सावे आलिया भट्टसारखी दिसते म्हणून सोशल मीडियावर तिची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Arya Save From ‘Oot’ Goes Viral for Her Alia Bhatt Lookalike

Arya Save From ‘Oot’ Goes Viral for Her Alia Bhatt Lookalike

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सोशल मीडियावर असे अनेक लोक असतात जे सेम सिलेब्रिटीसारखे दिसत असतात. सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ, फोटो व्हायरल होत असतात. असं म्हटलं जातं की, एक सारखे दिसणारे जगात सात व्यक्ती असतात. त्यातला काहीसा प्रकार आलिया भट्टसमोर आलाय. नवीन सिनेमा ऊतमधून एक नवी अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. जी हुबेहुब आलिया सारखी दिसते. तिला पाहिल्यानंतर काही क्षणासाठी तुम्ही गोंधळून जाल की, ही आलिया तर नाही ना?

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
marathi movie
Alia Bhatt
actress
marathi actors
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com