काय? चक्क शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनने चोरला बूट, सोशल मीडियावर धक्काबुक्कीचा Viral Video

SHAH RUKH KHAN'S SON ARYAN KHAN SEEN SNATCHING SHOE: बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमधून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. संपत्तींच्या बाबतीत सुद्धा सगळ्या सेलिब्रिटींपेक्षा टॉपवर शाहरुख खान आहे. परंतु अशातच शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान याचा एका व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये आर्यन चक्क बूट चोरताना पहायला मिळतोय. इतकं की, त्याने त्या बूटासाठी इतर लोकांसोबत धक्काबुक्की सुद्धा केली. सध्या त्याचा बूट चोरतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .काही दिवसापूर्वी आर्यन खान मित्र माहीर मेहता याच्या लग्नात सहभागी झाली होता. त्यावेळी मुलीकडच्या लोकांनी आर्यनच्या मित्राचा बूट चोरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आर्यन नवरदेवाच्या बुटाचं संरक्षण करत होता. मुलीकडच्यांनी सुद्धा बुट चोरण्याचा निर्धारच केला होता. यावेळी दोन्ही कुटुंबामध्ये फुल-ऑन एंटरटेनिंग अंदाज पहायला मिळाला. .व्हिडिओमध्ये स्पष्ट पहायला मिळतय की, चार पाच मुलं आर्यनला घेरले आहेत. परंतु आर्यन काही केल्या हातातले बूट सोडत नाही. ती सगळी मुलं आर्यनच्या हातातून बूट खेचण्याचा प्रयत्न करतात, धक्काबुक्की होते परंतु शेवटपर्यंत आर्यन हातातून बूट काही सोडत नाही. त्या मुलांच्या घोळक्यातून तो कसातरी त्या ठिकाणावरुन बाजूला होता. .दरम्यान आर्यनचा लग्नातील हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. व्हिडिओला कॅप्शन देत लिहलय की, 'जेव्हा नवरदेवाचा सर्वात चांगला मित्र 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड'चा असतो. तेव्हा लपून छपून बुटं घेणं फार महागात पडतं.' सध्या सोशल मीडियावर आर्यनचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी कमेंट्स करत 'हा खरंच शाहरुखचा मुलगा आहे?'असा प्रश्न विचारलाय. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'आर्यन पुर्ण देसी बॉय आहे.' अशा अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर आर्यनच्या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.