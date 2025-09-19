Premier

'अरे ही तर म्हातारी...' शाहरुखच्या होणाऱ्या सूनेला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, आर्यनची गर्लफ्रेंड आहे तरी कोण?, व्हिडिओ व्हायरल

Aryan Khan Dating Rumors with Brazilian Actress Larissa Bonesi Go Viral: शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान दिग्दर्शक म्हणून द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड या सीरिजमधून पदार्पण करत आहे. प्रीमियर सोहळ्यात त्याची गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी चर्चेत आली आणि सोशल मीडियावर तिच्यावर ट्रोलिंग सुरू झालं.
Aryan Khan Dating Rumors with Brazilian Actress Larissa Bonesi Go Viral:

Aryan Khan Dating Rumors with Brazilian Actress Larissa Bonesi Go Viral:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान करिअरची सुरुवात अत्यंत ग्रँड पद्धतीने केली. परंतु तो शाहरुख सारखा अभिनय न करता एक दिग्दर्शक म्हणून स्पर्धेत उतरला आहे. त्याची 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सीरिजचं ग्रँड प्रीमियर सुद्धा करण्यात आलं. या प्रीमियरनंतर आर्यन खान बद्दल अनेक चर्चा रंगू लागल्या. डिक्टो वडिलांसारखा वागणाऱ्या आर्यनची गर्लंफ्रेंड कोण असेल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. दरम्यान या ग्रँड प्रीमियर सोहळ्यात आर्यनच्या गर्लंफ्रेंडने सर्वांचं लक्ष वेधलं.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
shah rukh khan
Entertainment news
Celebrity
aryan khan
viral video
bollywood news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com