'अरे ही तर म्हातारी...' शाहरुखच्या होणाऱ्या सूनेला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, आर्यनची गर्लफ्रेंड आहे तरी कोण?, व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान करिअरची सुरुवात अत्यंत ग्रँड पद्धतीने केली. परंतु तो शाहरुख सारखा अभिनय न करता एक दिग्दर्शक म्हणून स्पर्धेत उतरला आहे. त्याची 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सीरिजचं ग्रँड प्रीमियर सुद्धा करण्यात आलं. या प्रीमियरनंतर आर्यन खान बद्दल अनेक चर्चा रंगू लागल्या. डिक्टो वडिलांसारखा वागणाऱ्या आर्यनची गर्लंफ्रेंड कोण असेल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. दरम्यान या ग्रँड प्रीमियर सोहळ्यात आर्यनच्या गर्लंफ्रेंडने सर्वांचं लक्ष वेधलं..सोशल मीडियावर सध्या आर्यन खानच्या गर्लफ्रेंडची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. आर्यन खान ब्राझिलियन अभिनेत्री लारिसा बोनेसीला हिला डेट करत असल्याचं बोललं जातय. यावेळी ती सीरिजच्या प्रीमियर सोहळ्याला एकदम ग्लॅमरस अंदाजात पहायला मिळाली. तिने काळ्या रंगाचा गाऊन घातला होता. यावेळी पापराझींची नरज तिच्यावर पडली. यावेळी तिने फोटोसाठी पोझ सुद्धा दिली. परंतु सोशल मीडियावर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. .'आर्यनची गर्लफ्रेंड 'आंटी' आहे' अशा कमेंट सोशल मीडियावर येत होत्या. तसंच अनेकांनी 'अरे ही तर म्हातारी दिसते' अशा कमेंट केल्यात. तर काहींनी तिच्या दिसण्याचं कौतूक सुद्धा केला आहे. सध्या आर्यनच्या गर्लफ्रेंडची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .आर्यनच्या द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड सीरिजमध्ये बॉबी देओल, लक्ष्य, मोना सिंह आणि साहेर बंबा यासारखे कलाकार पहायला मिळणार आहे. तसंच सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह करण चोहर सुद्धा काही वेळासाठी सीरिजमध्ये दिसणार आहे. या शोसाठी ४ वर्षाची कठोर मेहनत घेण्यात आलीय. तसंच यासाठी आर्यनने हजारो टेक घेतल्याचं बोललं जातय. .VIDEO VIRAL: श्रद्धाने दिली प्रेमाची कबुली, बॉयफ्रेंडला टॅग करत म्हणाली... 'हे नखरे सहन करु शकतो का?' व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.