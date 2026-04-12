फक्त संगीतातच नाहीतर पाककलेत सुद्धा अव्वल होत्या आशा भोसले, जगभरात रेस्टॉरंट आणि...

ASHA BHOSLE'S LOVE FOR COOKING: प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या मुंबईच्या ब्रिच कँडी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झालय. आशा भोसले यांनी त्यांच्या संगिताच्या करिअरमध्ये हजारो गाणी गायली. मराठी, हिंदी, इग्रजी, मल्याळम, तेलुगू अशा अनेक भाषांमध्ये त्यांनी गायन केलं. जवळपास १२०० गाणी त्यांनी गायली. त्यांचं गिनिज बुकमध्ये सुद्धा नोंद झाली आहे. दरम्यान गायनाबरोबरच आशा ताई पाककलेत सुद्धा अव्वल होत्या. अनेक सेलिब्रिटींना त्यांचा स्वयंपाक खूप आवडायचा..आशा भोसले या उत्तम सुगरण होत्या. मनोरंजन विश्वात त्यांच्या हातच्या जेवणाचे अनेक चाहते होते. त्यांचा कढई गोश्ट आणि बिर्याणी याचे अनेक चाहते आहेत. एका मुलाखतीत बोलताना आशा ताईंनी सांगितलेलं की, 'जर मी संगीत क्षेत्रात नसते तर मी एक कुक असते.' त्यांना स्वयंपाक बनवायला प्रचंड आवडायचा. त्यांनी त्याची आवड व्यवसायात बदलली. स्वत:चं रेस्टॉरंट उभं केलं. आता 'आशाज्' नावानं जगभरात अनेक रेस्टॉरंट आहेत. .दुबई, आबुधाबी, दोहा, बहरीन इथं आशा भोसले यांचं रेस्टॉरंट आहेत. परदेशात आशाताईंच्या रेस्टॉरंटमध्ये भारतीय पदार्थ लोक आवडीनं खातात. एवढंच नाहीतर आशा भोसले स्वत: रेस्टॉंटरमधील शेफला ट्रेनिंग देत होत्या. अनेक आंतरराष्ट्रीय कूक रसेल स्कॉट यांनी 'आशा' रेस्टॉरंट्सचे राइट्स युकेसाठी विकत घेतले. आशा नावाने सुमारे ४० रेस्टॉरंट सुरु करण्याची योजना करण्यात आलीय. .Asha Bhosle Passes Away: दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं निधन! भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर आवाज हरपला.