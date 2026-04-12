Asha Bhosale: वयाच्या १० व्या वर्षी करिअरची सुरूवात ते २० भाषांत १२००० गाणी, गिनीज बुक मध्ये नोंद; 'असा' आहे आशाताईंचा संर्घषमयी जीवनप्रवास

भारतीय संगीत क्षेत्रातील गान सम्राज्ञी आशा भोसले यांचं वयाच्या ९२ व्या वर्षी मुंबईतील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात निधन झाले. आपल्या मधुर आवाजाने संगीत जगताला उज्वल करणाऱ्या आशाताआईंच्या निधनाने बॉलीवुडसह संगीत क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनाने लाखो चाहत्यांना धक्का बसला आहे. वयाच्या १० व्या वर्षी आपल्या कारकिर्दीवची सुरवात करणाऱ्या आशाताईंच्या जीवनप्रवासावर एक नजर टाकूया. .आशा गणपतराव भोसले यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात झाला. त्या प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक आणि रंगमंच व्यक्तिमत्व दीनानाथ मंगेशकर यांच्या कन्या आणि 'भारताची गानकोकिळा' लता मंगेशकर यांच्या धाकटी बहीण आहेत. त्या अवघ्या नवव्या वर्षी वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. आशा आणि लता यांनी लहान वयापासूनच कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारली. १९४३ मध्ये, त्यांनी 'माझा बाळ' या मराठी चित्रपटात आपले पहिले गाणे गायले आणि १९४८ मध्ये, 'चुनरिया' या हिंदी चित्रपटातील 'सावन आया' या गाण्याद्वारे त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले..आशा भोसले यांनी २० हून अधिक भाषांमध्ये १२,००० हून अधिक गाणी गायली आहेत. त्यांनी शास्त्रीय, गझल, भजन, कव्वाली, पॉप, कॅबरे ते आधुनिक बीट्स अशा प्रत्येक संगीत प्रकारात आपली छाप सोडली आहे. 'पिया तू अब तो आ जा', 'दम मारो दम', 'दिल चीज क्या है' आणि 'मेरा कुछ सामान' यांसारख्या अजरामर गाण्यांमध्ये त्यांच्या आवाजाने जादू केली आहे. आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत त्यांनी भारतीय संगीतात एक सुवर्ण अध्याय लिहिला. त्यांनी किशोर कुमार यांच्यासोबत अनेक अविस्मरणीय युगलगीतेही गायली..संघर्षमय जीवनत्यांच्या आयुष्याची सुरुवात सोपी नव्हती. वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी, त्यांनी तेव्हा ३१ वर्षांच्या असलेल्या गणपतराव भोसले यांच्याशी पळून जाऊन लग्न केले. कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध घेतलेला हा निर्णय तिला खूप महागात पडला. नंतर ते विभक्त झाले आणि ती दोन मुले व एका गरोदरपणासह माहेरी परतल्या. तिचा तिसरा मुलगा आनंद याच्या जन्मानंतर, त्यांनी स्वतःला संगीतासाठी वाहून घेतले. पुढे, १९८० मध्ये, तिने संगीतकार राहुल देव बर्मन यांच्याशी लग्न केले, मात्र त्यांचे १९९४ निधन झाले..Asha Bhosle Passes Away: दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं निधन! भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर आवाज हरपला.संगीत क्षेत्राव्यतिरिकेत आशा भोसले यांनी उद्योजकतेतही प्रावीण्य मिळवले. त्यांनी 'आशा' नावाची रेस्टॉरंट साखळी सुरू केली, जी आजही लोकप्रिय आहे. त्या दूरदर्शनवर परीक्षक म्हणूनही दिसल्या..पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानितआशाताईंची कामगिरी अतुलनीय आहे. त्यांना सात फिल्मफेअर पुरस्कार (सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका), दोन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, दादासाहेब फाळके पुरस्कार (२०००) आणि पद्मविभूषण (२००८) यासह अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. सर्वाधिक गाणी असलेल्या कलाकार म्हणून तिची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद आहे.