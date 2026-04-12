आशा भोसलेंची कशी आहे प्रकृती? तब्येतीबाबत पंतप्रधान मोदींची पोस्ट, नातीने दिली हेल्थ अपडेट, म्हणाली, 'चेस्ट इन्फेक्शनमुळे...'

ASHA BHOSLE HEALTH UPDATE: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले अनेक सुपरहिट गाणी दिली. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची माहिती आहे सध्या त्यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. सध्या त्यांच्यावर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा विभागात उपचार सुरु आहेत. माहितीनुसार त्यांना छातीत इन्फेक्शन झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. दरम्यान कुटुंबियांकडून त्यांच्या प्रकृतीची माहिती देण्यात आलीय. .आशा भोसले यांची नात जनाई भोसले यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या तब्येतीबाबत माहिती दिली आहे. 'माझ्या आजीला आशा भोसले यांना छातीत इन्फेक्शन आणि थकवा झाल्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. कृपया सर्वांनी आमच्या गोपनियतेचा आदर करावा. डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार घेत असून ते लवकरच बरे होतील अशी आशा आहे. त्यांच्या तब्येतीबाबत लवकरच आम्ही अपडेट देऊ.' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलंय. .दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करत आशा भोसले यांच्या तब्येतीबाबत माहिती दिली आहे. एक्सवरील पोस्टमध्ये त्यांनी लिहलं की, 'आशा भोसले यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचं ऐकून काळजी वाटली. मी त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतो.'.दरम्यान भाजप नेते आशिष शेलार यांनी आशा भोसले यांनी रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली आहे. दरम्यान चाहत्यांकडून त्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली जातेय. दरम्यान आशा भोसले यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये १६०० गाणी गायली होती. त्यांनी हिंदी, मराठी, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, इंग्रजी, रशियन गाण्यामध्ये गाणी गायलीत. .Asha Bhosle: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलेंना हृदयविकाराचा झटका; ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू, कशी आहे प्रकृती?