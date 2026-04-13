आशा भोसलेंनी एकही शब्द न गायलेले ४ मिनिटांचं गाणं, ऑफरनंतर झालेल्या नाराज पण...

Asha Bhosle Passes Away: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसलं यांचं वयाच्या ९३ व्या वर्षी निधन झालं. शनिवारी हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांना तातडीने ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. मात्र उपचार सुरू असताना रविवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्क इथं शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. त्यांच्या निधनाने भारतीय संगीतक्षेत्रात शोककळा पसरलीय. .अभिनेते प्रशांत दामले यांनी आशा भोसले यांना सोशल मीडियावर पोस्टमधून श्रद्धांजली वाहिलीय. त्यात त्यांनी आशा भोसले यांच्या एका अशा गाण्याची आठवण सांगितलीय ज्यात एकही शब्द नव्हता. एकही शब्द नसलेल्या या गाण्याबद्दल आशा भोसले नाराजही झाल्या होत्या. पण संगीतकार एसडी बर्मनी यांनी त्यांची समजूत घालून ते गाणं तुम्हीच गाऊ शकतं हे सांगितलं होतं. ओ निगाहे मस्ताना हे गाणं देव आनंद आणि नूतन यांच्यावर चित्रित झालं होतं. तर आशा भोसले आणि किशोर कुमार यांनी गायलं होतं. गाण्यात फक्त किशोर कुमार यांना शब्द होते तर आशा भोसले यांना फक्त हम्मिंग करायचं होतं..Asha Bhosle : स्वरनक्षत्र निमाले! आशा भोसले यांचे निधन, मुंबईत आज अंत्यसंस्कार.प्रशांत दामले यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, हे सुंदर गाणे हिंदी चित्रपट संगीताच्या इतिहासातील एकमेव असे गीत असेल ज्यात आशाजींनी एकही शब्द गायलेला नाही तर फक्त अप्रतिम हम्मिंग केले आहे. या गाण्याची ऑफर संगीतकार एस. डी. बर्मननी किशोरकुमार व आशाजींना दिली. गाण्यात आशाजींसाठी एकही ओळ नव्हती. एकही शब्द त्यांना गायचा नव्हता. गाण्यात फक्त हम्मिंग करायचे होते. यामुळे आशाजी खूपच नाराज झाल्या. कारण एवढ्यासाठी आपल्याला एस. डी.नी बोलवावे, याचं त्यांना आश्चर्य वाटलं. परंतू एसडी बर्मननी त्यांना समजावले..भावनांना शब्दांची गरज नसते, हेच या गाण्यातून दिसून येतं. भाषा नसतानाही भावना व्यक्त होतात, याचं सुंदर उदाहरण म्हणजे हे गीत असल्याचं सांगत प्रशांत दामले यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.