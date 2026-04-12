ASHA BHOSLE PASSES AWAY: बालपणीचा गोड क्षण, आशा भोसले आणि लता मंगेशकरांचा यांचा जुने फोटो Viral

ASHA BHOSLE PASSES AWAY AFTER ILLNESS: प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या ९२ व्या वर्षी मुंबईच्या ब्रिच कँडी रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाला आहे. त्यांच्या जाण्याने संगीत विश्वात शोककळा पसरली आहे. त्यांना ११ एप्रिल रोजी प्रकृती बिघडल्यामुळे ब्रिच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. छातीतील संसर्ग आणि थकवा या तीन कारणामुळे त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. डॉक्टरांनी त्यांनी अतिदक्षता विभागात ठेवलं होतं. परंतु उपचार सुरु असताना त्यांचं निधन झालं. .दरम्यान अशातच सोशल मीडियावर लता मंगेशकर यांच्यासोबत आशा भोसले यांचा एक जुना फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लता मंगेशकर या आशा भोसले यांच्या मोठ्या बहिण होत्या. दोघींनीही संगीत क्षेत्रात अतुलनिय कामगिरी केली होती. सोशल मीडियावर लतादिदींनी अशा भोसले यांनी मांडीवर घेतल्याचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांचं नातं खुप घट्ट होतं. अशा भोसले अनेकवेळा दीदींसोबतचे फोटो आठवणी शेअर करत असायच्या. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी दिदींसोबतचा लहानपणीचा फोटो शेअर केला होता. त्या फोटोला त्यांनी 'बचपण के दिन भी क्या दिन थे, दीदी और मै' असं कॅप्शन देत फोटो शेअर केले होते. .दरम्यान आता आशा भोसले यांच्या जाण्याने मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली आहे. संगीत क्षेत्रातील दिग्गज कलाकार, संगीतकार, गीतकरा यांनी त्यांच्या चाहत्यांसाठी प्रार्थना केली होती. परंतु त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वाला मोठी हाी पोहचली आहे..Asha Bhosle Passes Away: दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं निधन! भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर आवाज हरपला.