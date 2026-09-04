धनंजय-पार्वती चढले बोहल्यावर! ‘अशी ही बनवाबनवी’चा AI VIDEO पाहून हसू अवरेना, तुम्ही पाहिलात का?

WHAT IF DHANANJAY AND PARVATI GOT MARRIED AI VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीतील एव्हरग्रीन सिनेमा 'अशी ही बनवाबनवी' आजही प्रेक्षक तितक्याच आवडीने पाहतात. या सिनेमातील अनेक डायलॉग आजही चाहते रोजच्या जीवनात वापरत असतात. सिनेमातील धनंजय आणि पार्वती यांची जोडी तर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. जागेचा प्रॉम्बेल आणि परशुरामची झालेली पार्वती हे सगळं काही प्रेक्षकांच्या आजही जसंच्या तसं लक्षात आहे. दरम्यान अशातच आता धनंजय आणि पार्वती यांचा एक AI व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .या AI व्हिडिओमध्ये धनंजय आणि पार्वतीचं लग्न झालं असतं तर ते बोहल्यावर चढल्यावर कसे दिसले असते, याची मजेशीर कल्पना करण्यात आलीय. AI च्या मदतीनं दोघांना लग्नाच्या वेशात दाखवण्यात आलय. तसंच पारंपारिक जुन्या पद्धतीत दोघांना लग्न सुद्धा लावण्यात आलय. यावेळी सिनेमातील इतर मंडळी, आहेर हे सगळं पाहून तुम्हालाही हसू येईल..व्हिडिओमध्ये धनंजय आणि पार्वती बोहल्यावर उभे असल्याचं दिसतय. यावेळी लग्नाचा पोशाख, पारंपारिक वातवरण, दोघांचे लग्नातील विधी हा अंदाज पाहून सीन खरंच सिनेमात असायला हवा होता असं अनेकांनी म्हटलंय. इन्फ्ल्युएन्सर सुमीत पाटील याने हा खास AI व्हिडिओ बनवला आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..‘अशी ही बनवाबनवी’ हा सिनेमा आजही मराठी प्रेक्षकांच्या आवडत्या सिनेमांपैकी एक आहे. सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सिद्धार्थ रे, प्रिया बेर्डे, निवेदिता सराफ, आश्विनी भावे याची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. त्यात आता या AI व्हिडिओने प्रेक्षकांचं अधिकच मनोरंजन केलय. .‘हो की नाही?’ म्हणत ऐश्वर्या-अविनाशांचा ‘शरारा... शरारा..’ गाण्यावर जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.