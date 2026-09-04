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धनंजय-पार्वती चढले बोहल्यावर! ‘अशी ही बनवाबनवी’चा AI VIDEO पाहून हसू अवरेना, तुम्ही पाहिलात का?

ASHI HI BANWA BANWI DHANANJAY PARVATI WEDDING AI VIDEO GOES VIRAL:‘अशी ही बनवाबनवी’मधल्या धनंजय-पार्वतीचं लग्न खरंच झालं असतं तर? याच भन्नाट कल्पनेवर आधारित एक मजेशीर AI Video सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
ASHI HI BANWA BANWI MOVIE

ASHI HI BANWA BANWI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHAT IF DHANANJAY AND PARVATI GOT MARRIED AI VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीतील एव्हरग्रीन सिनेमा 'अशी ही बनवाबनवी' आजही प्रेक्षक तितक्याच आवडीने पाहतात. या सिनेमातील अनेक डायलॉग आजही चाहते रोजच्या जीवनात वापरत असतात. सिनेमातील धनंजय आणि पार्वती यांची जोडी तर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. जागेचा प्रॉम्बेल आणि परशुरामची झालेली पार्वती हे सगळं काही प्रेक्षकांच्या आजही जसंच्या तसं लक्षात आहे. दरम्यान अशातच आता धनंजय आणि पार्वती यांचा एक AI व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

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