धनंजय माने इथेच राहतात का? अशी ही बनवाबनवी सिनेमाला 37 वर्ष पूर्ण, चित्रपटातील 'हे' डायलॉग आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस

Ashi Hi Banwa Banwi Completes 37 Years: अशी ही बनवाबनवी या सिनेमाला 37 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. आज देखील या चित्रपटाते लाखो चाहते आहेत. चित्रपटातील अनेक डॉयलॉग आज देखील तितक्यात आवडीने चाहतावर्ग वापरताना दिसतो.
अशी ही बनवाबनवी हा चित्रपट इतका सुपरहिट ठरला की, आज देखील तो तितक्याच आवडीने पाहिला जातो. या चित्रपटातील अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगावकर आणि सुशांत रे या चौघांची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेली. या चित्रपटातील प्रत्येक सीन, डायलॉग प्रेक्षकांना हवाहवासा वाटतो. दरम्यान या सिनेमाला 37 वर्ष पुर्ण झाली आहे. परंतु अजूनही हा सिनेमा तितकाडच गोड, हवाहवासा आणि विनोदावर हसवणारा आहे.

