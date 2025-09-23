धनंजय माने इथेच राहतात का? अशी ही बनवाबनवी सिनेमाला 37 वर्ष पूर्ण, चित्रपटातील 'हे' डायलॉग आजही प्रेक्षकांच्या पसंतीस

अशी ही बनवाबनवी हा चित्रपट इतका सुपरहिट ठरला की, आज देखील तो तितक्याच आवडीने पाहिला जातो. या चित्रपटातील अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिळगावकर आणि सुशांत रे या चौघांची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेली. या चित्रपटातील प्रत्येक सीन, डायलॉग प्रेक्षकांना हवाहवासा वाटतो. दरम्यान या सिनेमाला 37 वर्ष पुर्ण झाली आहे. परंतु अजूनही हा सिनेमा तितकाडच गोड, हवाहवासा आणि विनोदावर हसवणारा आहे. .धनंजय माने इथेच राहतात का? डायलॉग व्हायरलया चित्रपटातील धनंजय माने इथेच राहतात का? हा डायलॉग प्रचंड हिट झाला. आज देखील अनेक वेळा विनोदामध्ये हा डायलॉग वापरला जातो. या चित्रपटातील धनंजय माने याची व्यक्तीरेखा अशोक सराफ यांनी सांकारली होती. ही भूमिका इतकी गाजली की, आजदेखील अनेक जण अशोक सराफ यांनी धनंजय माने या नावाने ओळखतात. .या चित्रपटातील 'हा माझा बायको पार्वती'अशी ही बनवाबनवी सिनेमात अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बर्डे यांची ट्युनिंग सुद्धा खूप भारी होतं. या सिनेमात लक्ष्मीकांत बेर्डेने स्त्री पात्र साकारलं होतं. आणि अशोक सराफ हे तिचे पती दाखवण्यात आले होते. अगदी विनोदी अंदाजात या दोघांनी आपलं पात्र साकारलं आहे. तेव्हा बायकोची ओळख करुन देताना धनंजय माने 'हा माझा बायको पार्वती' हा डायलॉग बोलतात. हा डायलॉग इतका व्हायरल झाला की, आजदेखील अनेक जण हा डायलॉग वापरतात. .'70 रुपये वारले'या सिनेमातील 70 रुपये वारले हा डायलॉग अशोक सराफ यांना आयत्यावेळी सुचलेला डायलॉग आहे. हा डायलॉग इतका व्हायरल झाला होता की, आज देखील लोक अनेक वेळा हा डायलॉग बोलताना वापरतात. अशोक सराफ यांनी अतिशय विनोदी पद्धतीने हा डायलॉग साकारला होता. आज देखील या चित्रपटातील अनेक डायलॉग प्रेक्षकांना तितकेच आवडतात..'हा शुद्ध हलकटपणा आहे माने'सिनेमामध्ये 'हा शुद्ध हलकटपणा आहे माने' हा डायलॉग प्रचंड व्हायरल झाला. हादेखील अनेक प्रेक्षक रसिकांचा तो डायलॉग तोंडपाठ आहे. या चित्रपटातील अनेक डायलॉग प्रेक्षकांच्या पसंतीत आहेत. .“जाऊबाई, नका बाई इतक्यात जाऊ…”हा डायलॉग लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या तोंडातून आलेला डायलॉग आहे. त्यावेळी सेटवर शुटिंग सुरु असताना अपसुकच लक्ष्मीकांत बेर्डे हे हा डायलॉग बोलून गेले... “जाऊबाई, नका बाई इतक्यात जाऊ…”.VIDEO: मलायका-अर्जुनचा व्हिडिओ व्हायरल, ब्रेकअपनंतर पहिल्यांदा आले समोरासमोर, एकमेकांकडे बघितलं सुद्धा नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.