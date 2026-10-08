दगा दिलास रे मित्रा! नाना पाटेकरांच्या निधनाने अशोक सराफांच्या डोळ्यात पाणी; म्हणाले, 'आता सगळंच संपलं...'

आजची पहाट मराठी आणि बॉलिवूड इंडस्ट्रीसाठी काळा दिवस घेऊन आली. आज ८ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं निधन झालं. वयाच्या ७५ व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. गोव्यातील घरी ते बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यानंतर त्यांना इस्पितळात नेण्यात आलं मात्र त्यांना वाचवण्याचे सगळे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीची अपरिमित हानी झालीये. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना धक्का बसलाय. त्यांनी आपलं दुःख प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलंय. .नानांबद्दल बोलताना अशोक सराफ म्हणाले, 'मला आताच ही गोष्ट समजली…माझ्यासाठी ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे कारण, माझा सगळ्यात जिवलग मित्र अचानक गेला. त्याने आणि मी अभिनय क्षेत्रात एकत्र सुरुवात केली होती. तो असा अचानक गेला…मला काहीच सुचत नाहीये. तो कायम स्वत:ला फिट ठेवायचा…असा शिस्तबद्ध आयुष्य जगणारा माणूस अचानक सोडून गेला. मला अजूनही या सगळ्यावर विश्वास बसत नाहीये. आम्ही ‘हमीदाबाईची कोठी’ या नाटकात एकत्र काम केलं होतं. त्या नाटकानंतर त्याने कधीच मागे वळून पाहिलं नाही. अगदी स्पष्ट बोलणारा सरळ माणूस होता. चांगल्या लोकांशी चांगला आणि वाईटांशी वाईट असा तो माणूस होता. एखादी गोष्ट आवडली तर, भरभरून कौतुक करायचा. सर्वांना मदत करायचा…असा माणूस अचानक जावा, त्यातही माझा सगळ्यात जवळचा मित्र…मी त्याला कधीही विसरू शकत नाही.'.ते पुढे म्हणाले, '१९७८ मध्ये आम्ही एकत्र ‘हमीदाबाईची कोठी’ नाटकात काम केलं होतं. त्या नाटकाआधी त्याला फार कुणी ओळखत नव्हतं…पण, त्या नाटकात नानाने असं काम केलं की, सगळीकडे त्याची चर्चा झाली. आमची मैत्री खूप वेगळी होती. तो इतका मोठा झाला, तरी त्याचा मोठेपणा दाखवला नाही. मी माझा मित्र गमावला…बाहेरून रागीट दिसणारा, पण आतून अत्यंत कोमल असा माणूस होता. आता सगळंच संपलं.' अशोक सराफ हे बोलताना गहिवरले होते. .वडिलांच्या निधनाची बातमी ऐकताच धावला मुलगा मल्हार; कुठे असतं नाना पाटेकरांचं कुटुंब? त्यांच्या घरी कोण कोण आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.