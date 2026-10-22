‘आईची इच्छा पूर्ण करू शकले नाही’; म्हणत सुवर्ण मंदिरात ढसाढसा रडली सारा अली खान, नेमकं काय घडलं?

ASHOK SARAF WAS HOSPITALISED FOUR DAYS BEFORE AADI ANANT SHOOTING: अभिनेते अशोक सराफ यांचा 'आदि अनंत' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान नुकताच या सिनेमाचा प्रिमियर सोहळा पार पडला. यावेळी अशोकमामांसह संकर्षण कऱ्हाडे आणि इतर कलाकार सुद्धा उपस्थित होते. परंतु निवेदिता सराफ या कार्यक्रमाला अनुपस्थित होत्या. अशोक सराफ यांनी निवेदिता ताईच्या न येण्याचं कारणही सांगितलं. त्याच वेळी संकर्षणने सगळ्यासमोर दोघांच्या प्रेमाचं आणि निवेदिता ताईंच्या काळजी घेणाऱ्या स्वभावाचं कौतूक करत एक किस्सा शेअर केला. .'आदि-अनंत' या सिनेमात अशोक सराफ आणि संकर्षण मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या प्रिमियरला निवेदिता सराफ अनुपस्थित असल्याने अशोकमामांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच 'मालिकेच्या शुटिंगमुळे ती येऊ शकली नाही' असं सांगितलं. सगळ्यासमोर बोलताना ते म्हणाले की, 'माफ करा. परंतु आजच्या कार्यक्रमाला आमचं कुटुंब येऊ शकलं नाही. ते सीरियल नावाच्या एका मोठ्या गोष्टीमध्ये अडकलं आहे. परंतु ती आता असती तर फार छान वाटलं असतं. मी त्याबद्दल सगळ्यांची माफी मागतो' असं ते म्हणाले..याच वेळी संकर्षण सगळ्यांसमोर सांगितलं की, 'निवेदिता ताईंनी आम्हाला खूप मदत केली हे सागणं गरजेचं आहे. कारण शुटिंगच्या चार दिवस आधी सर आजारी होते. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं होतं. त्यावेळी निवेदिता ताईंनी सरांना बरं केलं त्यानंतर त्या सेटवर आल्या. कुठं शुटिंग आहे? स्वच्छता कशी आहे हे पाहिलं. महेश सरांना, सगळ्या टीमला सुचना दिल्या. औषधांबाबत सगळं सांगितलं. तसंच प्रत्येक शुटच्या पॅकअपनंतर त्या समीरशी संपर्कात राहून त्यांची विचारपूस करत होत्या. हा सिनेमा केवळ ताईंच्या पाठिंब्यामुळे चांगला होऊ शकल्याचं' संकर्षण म्हणाला. .दरम्यान अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांना 'आदि अनंत' हा सिनेमा २३ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात अभिनेत्री सखी गोखले ही संकर्षणच्या प्रेयसीच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ती' अभिनेत्री शबाना आजमी म्हणाल्या, 'माशाअल्लाह' म्हटलं की, जावेद अख्तर चिडतात' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.