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‘रात्री जेवणाचा प्रश्न असतो म्हणून तिचं कौतुक करतो’ अशोकमामा निवेदिता यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाले; 'मला संसारातलं...'

ASHOK SARAF NIVEDITA SARAF MARRIAGE: अशोक सराफ यांनी मुलाखतीत निवेदिता सराफ यांच्यासोबतच्या संसाराबद्दल मनमोकळं भाष्य केलं. ‘सगळा संसार तिच्यामुळेच’ म्हणत त्यांनी पत्नीचं कौतुक केलं.
ASHOK SARAF

ASHOK SARAF NIVEDITA SARAF MARRIAGE

esakal

Apurva Kulkarni
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ASHOK SARAF NIVEDITA SARAF RELATIONSHIP: मराठी मनोरंजनसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्यांचा संसारही अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो. वयात १८ वर्षांचं अंतर असतानाही निवेदिता सराफ यांनी अशोकमामांसोबत लग्न केलं. दरम्यान अशातच अशोक सराफ यांनी मुलाखतीत त्यांच्या नात्याबद्दल भाष्य केलय. यावेळी त्यांनी निवेदिता सराफ यांचं कौतुकही केलय.

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