‘रात्री जेवणाचा प्रश्न असतो म्हणून तिचं कौतुक करतो’ अशोकमामा निवेदिता यांच्याबद्दल बोलताना म्हणाले; 'मला संसारातलं...'

ASHOK SARAF NIVEDITA SARAF RELATIONSHIP: मराठी मनोरंजनसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्यांचा संसारही अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो. वयात १८ वर्षांचं अंतर असतानाही निवेदिता सराफ यांनी अशोकमामांसोबत लग्न केलं. दरम्यान अशातच अशोक सराफ यांनी मुलाखतीत त्यांच्या नात्याबद्दल भाष्य केलय. यावेळी त्यांनी निवेदिता सराफ यांचं कौतुकही केलय..अशोक सराफ यांना प्रश्न विचारण्यात आला की,'निवेदितासोबतच्या तुमच्या संसाराबद्दल दोन शब्द सांगा?' त्यावर बोलताना ते मिश्लिकपणे म्हणाले की, 'दोन शब्द... दोन शब्दात संसार होतो का? अशी मस्करी करत ते पुढे म्हणाले की, चांगला संसार चाललाय. मी काय माणूस आहे हे तिने ओळखून घेतलय. सगळं काही तिच्यामुळेच आहे.'.पुढे अशोक मामांना 'निवेदिता सराफ यांच्या कामाचं कौतूक करता का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना मामा मिश्किलपणे म्हणाले की, 'हो मी तिचे पिक्चर बघतो आणि कौतुक सुद्धा करतो, कारण रात्री जेवणाचा प्रश्न असतो. मी तिचं कौतूक करतो कारण तिला माझ्याकडून बरीच कामं करून घ्यायची असतात' असं म्हणते ते हसू लागले. .पुढे बोलताना मामांनी सांगितलं की, 'मला संसारातलं A B C सुद्धा कळत नाही. आमचा इतक्या वर्षांचा संसार सुरुये तो केवळ निवेदितामुळे सुरु आहे. तिने स्वत: बॅकफूटला जाऊन सगळा सांभाळ केलाय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, सिनेसृष्टीत नावाजलेली अभिनेत्री असूनही पहिल्यांदा ती बायको आहे, हे तिच्या लक्षात आहे. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे' असं म्हणत त्यांनी निवेदिता सराफ यांचं कौतूक केलय. .Ashok Saraf: 'मी दादा कोंडकेसोबत 3 सिनेमे केले परंतु नंतर...'' अशोक सराफ आठवण सांगताना म्हणाले..'ते डबल मिनिंगकडे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.