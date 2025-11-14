Premier

'मला म्हणालेला, इच्छित वर प्राप्त होवो' अशोकमामा निवेदिता यांची केमिस्ट्री पुन्हा टिव्हीवर, निवेदिता म्हणाल्या, '37 वर्षानंतर...'

Ashok Saraf and Nivedita Saraf Reunite onscreen after 37 years : अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ ही प्रेक्षकांची लाडकी जोडी तब्बल 37 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र दिसत आहे. अशोक मा. मा. मालिकेच्या सेटवरील दोघांचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय.
Ashok Saraf and Nivedita Saraf

Apurva Kulkarni
Updated on

Ashok Mama and Nivedita Reunion : अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्याच्या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. त्यांच्या प्रेमाच्या काहाणीची आज देखील चर्चा होताना पहायला मिळते. अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्यात १८ वर्षाचं अंतर आहे. जेव्हा अशोक सराफ नाटकात काम करायचे तेव्हा निवेदिता त्यांच्या वडिलांसोबत सेटवर येयच्या.

