'मला म्हणालेला, इच्छित वर प्राप्त होवो' अशोकमामा निवेदिता यांची केमिस्ट्री पुन्हा टिव्हीवर, निवेदिता म्हणाल्या, '37 वर्षानंतर...'

Ashok Mama and Nivedita Reunion : अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्याच्या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. त्यांच्या प्रेमाच्या काहाणीची आज देखील चर्चा होताना पहायला मिळते. अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्यात १८ वर्षाचं अंतर आहे. जेव्हा अशोक सराफ नाटकात काम करायचे तेव्हा निवेदिता त्यांच्या वडिलांसोबत सेटवर येयच्या. .दोघांची पहिली भेट ही नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान झाली होती. निवेदिताच्या वडिलांनीच अशोक सराफ यांची ओळख करुन दिली. त्यानंतर निवेदिता यांनी सिनेसृष्टीत प्रवेश केला. त्यावेळी दोघांनी अनेक चित्रपटात काम केलं. प्रेक्षकांना त्याची जोडी आवडली सुद्धा. नवरी निळे नवऱ्याला या सिनेमामध्ये दोघे प्रेमात पडले आणि लग्न करण्याचा निर्णय घेतला..दरम्यान अशातच आता अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ अशोक मा. मा. या मालिकेच्या सेटवरचा आहे. यामध्ये दोघे एकत्र दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये निवेदिता त्यांच्यासोबतचा काम करण्याचा किस्सा सांगत म्हणतात की, 'मला हा म्हणालेला, इच्छित वर प्राप्त होवो... आणि आज 37 वर्षांनंतर माझ्यासोबत काम करतोय.' दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .इतिहासात पहिल्यांदाच अशोक मा. मा. मालिकेत दोघे एकत्र पहायला मिळताय. या मालिकेत निवेदिता या 'निवेदिता' नावाचं पात्र साकारत आहे. उत्साही, अविवाहित स्त्रीची भूमिका त्या साकारत आहे. मालिकेतील दोघांची केमिस्त्री नक्की काय असेल हे लवकरच मालिकेत कळणार आहे. परंतु सध्या मालिकेच्या सेटवरचा निवेदिता सराफचा व्हिडिओ चर्चेत आहे.