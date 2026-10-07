थिएटर फुटलं, अंधारातून पळालो, नानाने मला रिक्षात टाकलं अन् स्वतः... अशोक मामांनी सांगितला तो प्रसंग, काय घडलेलं?

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाने रंगभूमी गाजवली. चित्रपटांसोबतच त्यांनी नाटकांमध्येही आपली छाप पाडली. नाटकांना आजही प्रेक्षक तुफान गर्दी करतात. मात्र अशाच एका नाटकाच्या दौऱ्यादरम्यान अशोक सराफ यांच्या जीवावर बेतलं होतं. तेव्हा नाना पाटेकर यांनी यांचा जीव वाचवला होता. विजया मेहता दिग्दर्शित 'हमीदाबाईची कोठी' या गाजलेल्या नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान हा सगळा प्रकार घडला होता. आता अशोक सराफ यांनी त्या प्रसंगाची आठवण एका मुलाखतीत सांगितली आहे. .'हमीदाबाईची कोठी' नाटकाचा प्रयोग एका मिलमध्ये होता. तिथे स्टेज नसल्याने एका चौथऱ्यावर सेट उभारण्यात आला होता. नाटक बसून सादर करत असल्याने मागच्यांना नाटक दिसत नव्हतं. त्यामुळे प्रेक्षकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. परिस्थिती चिघळत असल्याचं पाहून पडदा पाडण्यात आला. मात्र त्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली. लोकसत्ता ऑनलाइनला दिलेल्या मुलाखतीत मामा या प्रसंगाबद्दल सांगताना म्हणाले, 'नानाला माहिती होतं की लोक आत आल्यावर सर्वात आधी मलाच धरणार. तो लगेच म्हणाला, 'चल अशोक पटकन...'. त्यानंतर आम्ही दोघांनी मागच्या बाजूने अंधारातून पळ काढला. '.ते पुढे म्हणाले, 'तिथे चिखल असल्याने परिस्थिती आणखी कठीण होती. मुख्य रस्त्यावर पोहोचले, तिथे नानानं एक रिक्षा थांबवली. रिक्षाचालक म्हातारा असल्यां त्यानं त्याला मागे माझ्या जवळ बसवलं आणि नानानं स्वतः रिक्षा चालवत मला सुरक्षित रेस्टहाऊसवर पोहचवलं. मी जर लोकांच्या हातात सापडलो असतो तर माझे तुकडेच केले असते. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती की, सर्वांना रेस्टहाऊसमध्ये बंद करून ठेवण्यात आले होते. शेवटी रात्री ३ वाजता पुढे-मागे पोलिसांच्या गाड्या आणि मध्ये कलाकारांची बस अशा अत्यंत कडक सुरक्षेत त्यांना त्या गावातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आजही ती आठवण आली की माझ्या अंगावर शहारा येतो.' .अशोक सराफ यांना सुरक्षित खोलीत सोडल्यानंतर नाना पाटेकर पुन्हा थिएटरवर गेले होते आणि त्यांनी बाकीच्या टीमला सुरक्षित बाहेर आणले. .गरब्यासाठी अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं भेटीला ! 'मारी महिसागर'वर मिसेस मुख्यमंत्र्यांनी केल्या भन्नाट स्टेप्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.