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‘नानांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो’; अशोक सराफांनी सांगितला भन्नाट किस्सा! म्हणाले...'भर कार्यक्रमात नानांनी पाठ दाबली'

ASHOK SARAF REVEALS FUNNY ANECDOTE ABOUT NANA PATEKAR: अशोक सराफ यांनी नाना पाटेकरांसोबतचा एक किस्सा शेअर केला. त्यात त्यांनी पाठ दाबून देण्याचे दोन रुपये द्यायचो या मागचा किस्सा सांगितला.
ASHOK SARAF ON NANA PATEKAR

ASHOK SARAF ON NANA PATEKAR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NANA PATEKAR TWO RUPEES BACK MASSAGE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ यांचा आदि-अनंत हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अशोकमामा अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळताय. अशातच एका मुलाखतीत अशोक सराफ यांनी नाना पाटेकरांसोबतचा एक किस्सा शेअर केला. नाना पाटेकरांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो असं ते म्हणाले.

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