‘नानांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो’; अशोक सराफांनी सांगितला भन्नाट किस्सा! म्हणाले...'भर कार्यक्रमात नानांनी पाठ दाबली'

NANA PATEKAR TWO RUPEES BACK MASSAGE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते अशोक सराफ यांचा आदि-अनंत हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अशोकमामा अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळताय. अशातच एका मुलाखतीत अशोक सराफ यांनी नाना पाटेकरांसोबतचा एक किस्सा शेअर केला. नाना पाटेकरांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो असं ते म्हणाले. .नुकतीच ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी ‘एबीपी माझा’ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी सिनेसृष्टीतील अनेक आठवणी आणि किस्से सांगितले. यावेळी त्यांनी अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यासोबतचा एक मजेशीर किस्सा शेअर केला..अशोक सराफ म्हणाले, "नाना पाटेकर कधी कधी माझे हात, पाय, डोकं आणि पाठ दाबून द्यायचे. मात्र, मी त्यांना असं करण्यास नकार द्यायचो. त्यावर ते 'असू दे' असं म्हणायचे. पण मी त्यांना सांगायचो की, मी हे फुकटात करून घेणार नाही. त्यानंतर मी त्यांना दोन रुपये द्यायचो. ते पैसे ते खिशात ठेवायचे. काही दिवसांनी पुन्हा आमची भेट झाली. त्यावेळीही त्यांनी माझी पाठ दाबून दिली आणि मी त्यांना पाच रुपये दिले.".पुढे हा किस्सा सांगताना अशोक सराफ म्हणाले, "त्यानंतर एकदा झीचा कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी मी खुर्चीवर बसलो होतो. तेव्हा नाना तिथे आले आणि माझी पाठ दाबून देऊ लागले. मी त्यांना नको म्हणत असतानाही त्यांनी पाठ दाबून दिली. त्यानंतर मी त्यांना दहा रुपये दिले. तेव्हा नाना म्हणाले, 'हे काय? आपले दोनच रुपये ठरले होते.' त्यावर मी त्यांना म्हटलं, 'महागाई वाढली असू देत.' त्यानंतर त्यांनी ते पैसे घेतले.".या छोट्याशा प्रसंगातून नाना पाटेकर यांचा प्रामाणिकपणा आणि दिलेला शब्द पाळण्याचा स्वभाव दिसून येतो, असं अशोक सराफ यांच्या या आठवणीतून लक्षात येतं..'दिग्दर्शकासोबत एका खोलीत राहायला सांगितलं, तसंच न्यूड फोटो सुद्धा...' खंडणी प्रकरणात दिव्या शिंदेचा खळबळजनक आरोप, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.