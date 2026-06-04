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'या' गाजलेल्या गाण्याच्या शूटपूर्वी अशोक मामांचा झालेला भीषण अपघात ! वर्षा यांनी सांगितली आठवण

Ashok Saraf Shoot This Song After His Recovery From Major Accident : अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी अशोक सराफ यांची एक आठवण शेअर केलीये. भीषण अपघातातून बरे झाल्यावर अशोक सराफांनी शूट केलेलं गाणं सुपरहिट झालं.
Ashok Saraf Shoot This Song After His Recovery From Major Accident

Ashok Saraf Shoot This Song After His Recovery From Major Accident

esakal 

kimaya narayan
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Marathi Manoranjan News : आज मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांचा वाढदिवस. उत्तम कलाकार असलेल्या अशोक सराफ यांनी अनेक सिनेमांमध्ये, मालिकांमध्ये आणि नाटकांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया एक खास आठवण.

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