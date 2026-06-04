'या' गाजलेल्या गाण्याच्या शूटपूर्वी अशोक मामांचा झालेला भीषण अपघात ! वर्षा यांनी सांगितली आठवण

Marathi Manoranjan News : आज मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांचा वाढदिवस. उत्तम कलाकार असलेल्या अशोक सराफ यांनी अनेक सिनेमांमध्ये, मालिकांमध्ये आणि नाटकांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया एक खास आठवण. .अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांनी लोकशाही मराठी फ्रेंडलीला काही काळापूर्वी मुलाखत दिली होती. यावेळी त्यांनी अशोक सराफ यांची एक खास आठवण शेअर केली. एका भीषण अपघातातून बचावल्यानंतर अशोक सराफ यांनी स्वतःला पूर्णपणे बरं करत कसा कमबॅक केला हे त्यांनी उघड केलं. .त्या म्हणाल्या की,"सगळीकडे बोंबाबोंब या सिनेमातील गाणं आहे ना न सांगताच आज हे कळे मला हे अशोक आणि माझं गाणं खूप गाजलं होतं. त्यावेळी ते गाणं सुपरडुपर हिट झालं होतं. या गाण्यात अशोक थोडासा ताठ वाटतो. याचं कारण म्हणजे तो खूप मोठ्या गंभीर अपघातातून बाहेर आला होता. एक एक चमत्कार होता. त्यानंतर त्याने शूटिंग केलेलं हे पहिलं गाणं होतं.".अशोक सराफ यांचा 1987 साली भीषण अपघात झाला होता. पुण्यातील शूटिंग आटपून अशोक कोल्हापूरला शूटिंगला जाण्यासाठी निघाले होते. दिवसभर शूटिंग करून थकल्यामुळे ते गाडीतच झोपले होते. सकाळी 8 वाजता खेड शिवापूरजवळ त्यांची गाडी आली. त्यांच्या गाडीच्या समोरून एका एसटीच्या मागून आणखी एक एसटी जात होती. गाडीचा ड्रायव्हर एकच एसटी असल्याचं समजून ओव्हरटेक करायला गेला आणि समोरून येणाऱ्या भरधाव ट्रकला त्यांची गाडी धडकली..या अपघातात अशोक यांच्या गाडीचा चक्काचूर झाला. ड्रायव्हरचं जागीच निधन झालं पण अशोक सराफ यांना साधं खरचटलंही नव्हतं. पण त्यांच्या मानेला प्रचंड दुखापत झाली होती. त्यामुळे ते अनेक महिने बेडवरच पडून होते. काही काळ त्यांची स्मरणशक्तीही गेली होती. तीन महिन्याच्या उपचारानंतर अशोक सराफ या अपघातातून बरे झाले..स्वप्नील पाठोपाठ सतीश राजवाडेंनीही थांबवला चालू नाटकाचा प्रयोग, 'हे' होतं कारण ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.