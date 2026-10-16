Ashok Saraf Tabla Playing VIDEO: ‘दिगंबरा दिगंबरा’च्या तालावर अशोक मामांचं तबलावादन; राहुल देशपांडेंसोबत रंगली जुगलबंदी!

ASHOK SARAF PLAYS TABLA TO DIGAMBARA DIGAMBARA SONG: ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अशोक मामांच्या त्यांच्या प्रत्येक पात्रात वेगळेपण पहायला मिळातं. अभिनयाबरोबरच त्यांच्यात इतर अनेक कला आहेत. दरम्यान अशातच आता एका कार्यक्रमाच्या म्युझिक लाँचला अशोक सराफ यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी चक्क तबला वादन केल्याचं पहायला मिळालं. .कोणतही क्षेत्र असलं तरी अशोक सराफ तितक्याच जिद्दीनं काम करताना पहायला मिळतात. इतकं वय होऊनही त्यांच्या अभिनयातील पकड पाहून अनेक जण त्यांचं कौतूक करत असतात. दरम्यान अशातच आता अशोक सराफ यांनी चक्क राहुल देशपांडे यांच्यासोबत जुगलबंदी केलीय..नुकतच आदि अनंत या सिनेमातील 'दिगंबरा दिगंबरा' हे राहुल देशपांडेंचं गाणं प्रदर्शित झालय. सिनेमाच्या म्युझिक लाँच सोहळ्याला अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे उपस्थित होते. यावेळी राहुल देशपांडे हे दिगंबरा दिगंबरा हे गाणं गात होते तर दुसरीकडे अशोक सराफ हे तबला वाजवताना पहायला मिळाले. या दोघांच्या सादरीकरणामुळे कार्यक्रमाची रंगत वाढलीच असून अशोक सराफ यांनी तबाल वाजवताना पाहून अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलय. .एका मुलाखतीत निवेदिता सराफ यांनी सांगितलेलं की, 'अशोक सराफ हे उत्तम तबला वादक आहेत.' परंतु त्यांच्या चाहत्यांना अनेक दिवसांनंतर अशोक सराफ थेट तबला वाजवताना पहायला मिळाले. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान आदि अनंत हा सिनेमा १२ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे हे मुख्य भूमिकेत आहे. संकर्षणने स्वत: या सिनेमाचं लेखन केलं आहे. आजोबा आणि नातवाच्या नात्यावर आधारित हा सिनेमा आहे. .बापरे! सलमान खानच्या घरात घडत होत्या विचित्र गोष्टी, भाईजान म्हणाला, ''आपोआप कपाट उघडायचं, अचानक म्युझिक वाजायचं !".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.