"अपमान सहन करून ते कॉरिडॉरमध्ये बसून राहायचे" रंजनाच्या अपघातानंतर अशोक मामांच्या अवस्थेबद्दल खुलासा

मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री रंजना यांच्या प्रेमसंबंधांबद्दल सुरुवातीला चर्चा रंगल्या होत्या.रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांनी त्यांना सोडलं आणि संपर्क साधला नाही, अशा चर्चा अनेक वर्षे सुरू होत्या.मात्र, लेखक अरुण नाडकर्णी यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार रंजना हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनीच अशोक सराफ यांना अपमानित केलं होतं, हे सत्य पुढे आलं आहे..Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांच्या प्रोफेशनल लाईफसोबत त्यांच पर्सनल लाईफही गाजलं. सुरुवातीच्या काळात रंजना आणि अशोक यांचं प्रेमप्रकरण असल्याच्या चर्चा होत्या. काही आरोपही रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांच्यावर झाले. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .अशोक सराफ आणि रंजना यांचे प्रेमसंबंध असल्याच्या चर्चा होत्या. रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांनी त्यांना सोडलं. त्यांच्याशी संपर्कही साधला नाही अशा चर्चा अनेक काळ होत्या. पण या चर्चा चुकीच्या ठरवणारा अरुण नाडकर्णी यांचा लेख सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. अरुण नाडकर्णी या लेखकाने लिहिलेल्या लेखात रंजना हॉस्पिटलमध्ये दाखल असताना त्यांच्या कुटूंबाने मामांना अपमानित केलं असं म्हटलं आहे. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .""अशोक सराफ रोज हॉस्पिटलमध्ये रंजनाला भेटायला यायचे पण भेटू दिलं जात नव्हतं".... बऱ्याचदा अभिनेत्री रंजना देशमुखचा विषय निघाला की लोकं अशोक सराफ यांना ट्रोल करतात. तिच्या शेवटच्या दिवसांत अशोक सराफ यांनी साथ दिली नाही म्हणून नावं ठेवतात. पण असाच एक लेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अशोक सराफ यांची ही बाजूही माहीत व्हावी हाच यातून एक प्रयत्न.... नाही सोडली त्यांनी साथ....ज्या हॉस्पिटल मध्ये रंजना होत्या तिथेच माझी काकू पण ऍडमिट होती शेजारच्या रूम मध्ये.. मणक्याच्या आजाराने सहा महिने काकू तिथे ऍडमिट होती तेव्हा खूप जवळून तिने सगळं पाहिलं होतं.. आजही ती ते सगळं सांगते आम्हांला.. अशोक सराफ यांना रंजना ला भेटू दिलं जायचं नाही संध्या बाई आणि रंजनाची आई तिथेच असायच्या सतत अशोक सराफ यांचा पाणउतारा करायच्या.. काकू सगळं ऐकायची.. तरीही अशोक सराफ जायचे नाहीत बाहेरच्या कोरिडोर मध्ये दिवसभर नुसते बसून असायचे.. कोरिडोर मध्ये तमाशा करायच्या संध्याबाई.. पण हा माणूस खाली मान घालून मुकाट ऐकायचा.. असं कित्येक दिवस सुरु होतं.. काकूला संध्याकाळी चालायला बाहेर आणलं कि काकू अशोक सराफांना का तुम्ही इतकं ऐकून घेता? असं विचारायची.. आणि तो दिग्गज माणूस हसून उत्तर टाळायचा.. रंजना डिस्चार्ज होईपर्यत अशोक सराफ तिथे रोज अपमान सहन करत दिवसभर बसून असायचे.. ह्या घटनेचे साक्षीदार माझे काका काकू आहेत.. आजही रंजना वरून कुणी अशोक सराफांना टार्गेट केलेलं तिला सहन होत नाही.. तिचं म्हणणं ह्या नाण्याची दुसरी बाजू तिने स्वतः बघितलीय..असो..धन्यवाद 🙏"...".बोलक्या रेषा या पेजने ही पोस्ट शेअर केली. त्यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया देत अशोक सराफ यांची बाजू घेतली. लोक विचार न करता काहीही ठरवतात असं म्हटलं. तर काहींनी रंजना यांच्या सांगण्यावरून अशोक सराफ दूर गेले असं म्हटलं आहे. पण या पोस्टची तथ्यता अजून समजू शकली नाहीये. .FAQs :Q1. अशोक सराफ आणि रंजना यांच्यात कोणत्या चर्चा रंगल्या होत्या?👉 त्यांच्या प्रेमसंबंधांबद्दल चर्चा रंगल्या होत्या.Q2. रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांच्याबद्दल काय बोललं जात होतं?👉 त्यांनी रंजनाला सोडलं आणि संपर्क साधला नाही, अशा चर्चा होत्या.Q3. या चर्चांना खोटं ठरवणारा कोणाचा लेख चर्चेत आहे?👉 लेखक अरुण नाडकर्णी यांचा लेख चर्चेत आहे.Q4. त्या लेखानुसार नेमकं काय घडलं होतं?👉 रंजना हॉस्पिटलमध्ये दाखल असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनीच अशोक सराफ यांना अपमानित केलं होतं.Q5. या घटनेतून काय स्पष्ट होतं?👉 की अशोक सराफ यांनी रंजनाला सोडलं नव्हतं, तर परिस्थिती वेगळी होती.