Premier

"अपमान सहन करून ते कॉरिडॉरमध्ये बसून राहायचे" रंजनाच्या अपघातानंतर अशोक मामांच्या अवस्थेबद्दल खुलासा

Ashok Saraf Used To Meet Ranjana : सोशल मीडियावर अरुण नाडकर्णी यांचा एक लेख चर्चेत आहे. यामध्ये रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांची अवस्था कशी होती हे सांगितलं आहे.
Ashok Saraf Used To Meet Ranjana Even After Accident
Ashok Saraf Used To Meet Ranjana Even After Accident
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेत्री रंजना यांच्या प्रेमसंबंधांबद्दल सुरुवातीला चर्चा रंगल्या होत्या.

  2. रंजना यांच्या अपघातानंतर अशोक सराफ यांनी त्यांना सोडलं आणि संपर्क साधला नाही, अशा चर्चा अनेक वर्षे सुरू होत्या.

  3. मात्र, लेखक अरुण नाडकर्णी यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार रंजना हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनीच अशोक सराफ यांना अपमानित केलं होतं, हे सत्य पुढे आलं आहे.

Loading content, please wait...
ashok saraf
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com