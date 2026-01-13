वास्तव की भ्रम? मानसशास्त्रीय थ्रिलर ‘केस नं. ७३’मध्ये अशोक शिंदेंचा दमदार कमबॅक

रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपट अशा माध्यमांतून आपल्या सशक्त अभिनयाने स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे अभिनेता अशोक शिंदे पुन्हा एकदा मराठी रुपेरी पडद्यावर नव्या भूमिकेत झळकणार आहेत. आगामी मराठी चित्रपट 'केस नं. ७३' मधून ते मनोवैज्ञानिक 'डॉ. श्रीकांत' या व्यक्तिरेखेत प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. .'कैस नं. ७३'च्या निमित्ताने ते एका मानसिक पातळीवर उलगडणाऱ्या व्यक्तिरेखेत अशोक शिंदे दिसणार आहेत.या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झालाय. त्यात भष, वास्तव आणि भ्रम बांच्या सीमारेषांवर फिरणाया कथानकाची झलक देणारा आहे. .दरम्यान या भूमिकेबद्दल बोलताना अशोक शिंदे म्हणाले की, "प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकाची भूमिका साकारणे आव्हानात्मक असलं तरी अभिनेता म्हणून ती समाधान देणारी ठरली. प्रेक्षकांनाही ही भूमिका भावेल, अशी अपेक्षा आहे." चित्रपटात राजसी भावे, शैलेश दातार, नंदिता पाटकर आणि पीयूष आपटे यांचीही महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या चित्रपटाची साध्यांनाय उत्सुकता लागली आहे. .मोशन पिक्चर्स आणि डस्क स्टुडिओज यांच्या निर्मितीतून साकारलेला 'केस नं. ७३' हा चित्रपट याच महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन मिलिंद आपटे यांनी केले असून निर्मितीची जबाबदारी शर्वरी सतीश वटक आणि मिलिंद आपटे यांनी सांभाळली आहे. सहनिर्माते म्हणून प्रवीण अरुण खंगार यांचे नाव आहे. .बिग बॉस मराठीच्या घरात असतानाच आयुष-अनुश्रीचं नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस ; ‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’ची सर्वत्र चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.