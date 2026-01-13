Premier

वास्तव की भ्रम? मानसशास्त्रीय थ्रिलर ‘केस नं. ७३’मध्ये अशोक शिंदेंचा दमदार कमबॅक

Ashok Shinde new Marathi psychological movie: रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपट अशा तिन्ही माध्यमांत आपल्या दमदार अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारे ज्येष्ठ अभिनेता अशोक शिंदे पुन्हा एकदा मराठी रुपेरी पडद्यावर नव्या आणि आव्हानात्मक भूमिकेत झळकणार आहेत.
रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपट अशा माध्यमांतून आपल्या सशक्त अभिनयाने स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे अभिनेता अशोक शिंदे पुन्हा एकदा मराठी रुपेरी पडद्यावर नव्या भूमिकेत झळकणार आहेत. आगामी मराठी चित्रपट 'केस नं. ७३' मधून ते मनोवैज्ञानिक 'डॉ. श्रीकांत' या व्यक्तिरेखेत प्रेक्षकांसमोर येत आहेत.

