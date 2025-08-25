'अर्थव तुझं राज ठाकरेंनी कौतूक केलेलं, कशाला घाबरतो' व्हिडिओ डिलीट केल्यानंतर असीम सरोदेची पोस्ट, म्हणाले,'कोण काय करतंय ते बघूया.'

अथर्व सुदामेच्या गणेशोत्सव रीलमुळे वादंग पेटला.ब्राम्हण महासंघाने टीका केली तर वकील असीम सरोदे समर्थनार्थ उभे राहिले.राज ठाकरे यांनीही अथर्वच्या मागे उभं राहावं अशी मागणी होतेय..सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अथर्व सुदाने सध्या चर्चेत आहे. त्याच्या एका व्हिडिओमुळे तो चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नेटकऱ्यांनी त्याला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलय. ब्राम्हण महासंघाने सुद्धा अर्थवाला फैलावर घेतलं. एकीकडे अथर्ववर टीका होतीय तर काही जण सुदामेच्या समर्थनार्थ काही पोस्ट करत आहेत. नामांकित वकील असिम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर अथर्व सुदामेच्या समर्थनार्थ पोस्ट केलीय..वकील असिम सरोदे यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत 'अथर्व सुदामेनं व्हिडीओ डिलीट केला ते योग्य नाही केलं' असं म्हटलं. तसंच 'अथर्वने तो व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करावा.. कोण काय करतय ते बघुया..' असं म्हणत अथर्व सुदामेला सपोर्ट केलाय..असिम सरोदे यांनी फेसबुकवर अथर्व सुदामेच्या समर्थनार्थ एक पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये सरोदे म्हणाले की, 'अथर्वने घाबरुन व्हिडिओ डिलीट केला ते योग्य नाही केलं. अथर्वबाबत अनेकजण मतं मांडतात. त्याच्या विनोदाबाबत बोलत असतात. त्याने स्पर्धेच्या युगात स्वत:चा मार्ग तयार केलाय. त्याचं कौतूक केलं पाहिजे. काही विनोद पाचंट, निरर्थक असतील पण ते अश्लील नसतात..'.पुढे बोलताना सरोदे म्हणाले की, 'अथर्वने घाबरुन अत्यंत छान, सामाजिक बांधिलकी जपणारा, प्रेम जपण्याचं आवाहन करणारा व्हिडिओ डिलीट केला, हे मला चिंतेचं वाटलं. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारा हल्ला आहे. तेवढ्यासाठी मी अथर्व सुदामेसोबत आहे...' .'अथर्वचं राज ठाकरे साहेबांनी कौतूक केलं होतं. तेव्हापासून तो जबाबदारीने अधिक विषय हाताळताना पहायला मिळाला. पण आता त्याला धमक्या येत असताना राज ठाकरे आणि मनसेनं अथर्वसोबत उभं राहावं यासाठी माझं राज साहेबांशी बोलणं झालय. अथर्वने तो व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करावा... कोण काय करतय बघुया' असं असिम सरोदे त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलय..नक्की काय आहे प्रकरण?अथर्व सुदामेनं गणोशोत्सवानिमित्त एक व्हिडिओ रिल शेअर केली. या व्हिडिओमध्ये हिंदू - मुस्लिम एकोप्याचा संदेश देण्याचा अथर्वने प्रयत्न केला. परंतु या व्हिडिओनंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. ब्राह्मण महासंघाने त्याला सुनावलं. या रीलवरुन अथर्ववर हिंदुत्वाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होताना पहायला मिळतेय..FAQs.अथर्व सुदामे वादग्रस्त का ठरला?गणेशोत्सवानिमित्त हिंदू-मुस्लिम एकोपा दर्शवणारी रील केल्याने वाद निर्माण झाला..ब्राम्हण महासंघाची प्रतिक्रिया काय होती?त्यांनी अथर्व सुदामेवर टीका केली आणि व्हिडिओवर आक्षेप घेतला. .वकील असीम सरोदे यांनी काय म्हटलं? त्यांनी अथर्वच्या समर्थनार्थ पोस्ट करून तो व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करावा असं म्हटलं..राज ठाकरे यांचा यात उल्लेख का झाला?कारण पूर्वी राज ठाकरे यांनी अथर्वचं कौतुक केलं होतं, त्यामुळे त्याने आता समर्थन द्यावं अशी मागणी झाली..रामायण नंतर ओम राऊत करणार 'या' हिंदी सिनेमाचं दिग्दर्शन; "हा सिनेमा बनवणं माझ्या वडिलांचं स्वप्न..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.