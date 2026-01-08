अथर्व सुदामेला पीएमपीएलचा दणका, 50 हजारांचा दंड भरावा लागणार, बसमध्ये रिल करणं भोवलं

Atharva Sudame fined for PMPML bus reel: पुण्यातील पीएमपीएल बसमध्ये रिल बनवणं अथर्व सुदामेला चांगलंच भोवलं आहे. रिलस्टार अथर्ववर पीएमपीएल बसमध्ये विनापरवानगी रिल्स बनवल्याप्रकरणी ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. तसंच दंड जमा न केल्यास प्रशासनाकडून त्याला नोटीस पाठवण्यात आलीय. कोणतीही परवानगी न घेता पीएमपीएलच्या बसमध्ये रील बनवणं. तसंच महामंडळाचा गणवेश, ई-तिकीट मशिन आणि बॅच बिल्लाचा वापर केल्यामुळे अथर्व सुदामेवर कारवाई करण्यात आली आहे. .काय आहे प्रकरण?अथर्व सुदामे याने काही दिवसापूर्वी पीएमपीएल बसमध्ये वाहकाचा गणवेश परिधान करत रील्स बनवलं. यावेळी त्याच्या हातात ई-तिकीट मशिन देखील होतं. या रीलमध्ये एक महिला आणि एक पुरुष असून रीलमध्ये ते महिलांविषयी बोलताना पहायला मिळाले. दरम्यान या रीलमुळे महामंडळाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप करत प्रशासनाने 'रील तात्काळ हटवावं आणि त्याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्याची' नोटीस अर्थवला पाठवली..अथर्ववर दंडात्मक कारवाईपुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये विनापरवानगी चित्रीकरण केल्यामुळे कारवाई करण्यात आली. अथर्वला २ जानेवारीला सुदामेला नोटीस बजावण्यात आली होती. तसंच त्याला सात दिवसात लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते..परंतु नोटीस बजावून देखील अथर्व सुदामेनं ते रील इंन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन काढलेलं नाही. त्यामुळे अखरे पीएमपीएल प्रशासनानं अथर्वला ५० हजारांचा दंड ठोठावला. तसंच दंड जमा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीसही पाठवली आहे..अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.