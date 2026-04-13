'अरे किती ते अज्ञान' अभिनेत्रीनं आशाताईंना श्रद्धांजली वाहताना पोस्ट केला लताताईंचा फोटो, नेटकरी ट्रोल करत म्हणाले...'अरे काय हे...'

TRIBUTE GONE WRONG: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनामुळे मनोरंजनविश्वात शोककळा पसरली आहे. अनेक सेलिब्रिटी सोशल मीडियावर पोस्ट करत श्रद्धांजली अर्पण करताय. शाहरुख, रितेश, सोनु निगम, अशोक सराफसह अनेक सेलिब्रिटींनी आशाताईंचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत श्रद्धांजली अर्पण केली. परंतु या सगळ्यात एका अभिनेत्रीनं आशाताईंना श्रद्धांजली अर्पण करताना चुकून लता मंगेशकर यांचा फोटो शेअर केला. त्यानंतर त्या अभिनेत्रीला नेटकऱ्यांनी चांगलंच ट्रोल केलय. .बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी याची लेक अथियानं आशाताईंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक स्टोरी शेअर केली. परंतु तिने घाईगडबडीत आशाताईंच्या जागी लतादीदींचा फोटो पोस्ट केला. तिला चूक कळेपर्यंत तो फोटो इतका व्हायरल झालं की, नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच धारेवर घेतलं. .जेव्हा अथियाला तिची चूक कळली तेव्हा तिने तिची पोस्ट डिलीट केली. पंरतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. नेटकऱ्यांच्या तिची चूक लक्षात आली होती. तिच्या पोस्टचे अनेक स्क्रीनशॉस्ट्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. हे खूप मोठ अज्ञान असल्याचं म्हणत नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलय. .एका नेटकऱ्यांनी लिहलं की,' नेपो किड्सचे कोणतही मेहनत न घेतला मिळालेल्या प्रसिद्धीची हे परिणाम आहे' तर दुसऱ्या एकाने कमेंट्स करत लिहल की, 'खरोखरंच हे लज्जास्पद आहे.' तर अनेकांनी 'आधी अज्ञान दूर करून मग पोस्ट करायची' असा सल्लाही अथियाला दिलाय. सध्या तिचे पोस्टचे स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.