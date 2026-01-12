Bigg Boss Marathi 6 Update : 'चुकीचं कास्टिंग' ते 'रील स्टार्सची भरती'; यंदाच्या सिझनवर प्रेक्षक व्यक्त !

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय रिअलिटी शो बिग बॉस मराठीचा ग्रँड प्रीमियर काल 11 जानेवारीला दणक्यात पार पडला. यंदाच्या पर्वात कोणते सेलिब्रिटीज स्पर्धक म्हणून सहभागी होणार याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. आता 17 स्पर्धक तर घराच्या आत गेले आहेत पण प्रीमियर प्रेक्षकांनी काय मत बनवलं आहे जाणून घेऊया. .काल ग्रँड प्रीमियरला 17 स्पर्धकांनी बिग बॉसच्या घरात एंट्री घेतली. दीपाली सय्यद, सागर कारंडे, सचिन कुमावत, सोनाली राऊत, आयुष संजीव, तन्वी कोलते, करण सोनावणे, प्रभू शेले, प्राजक्ता शुक्रे, अनुश्री माने, रुचिता जामदार, राकेश बापट, रोशन भजनकर, दिव्या शिंदे, राधा मुंबईकर, विशाल कोटियन आणि ओमकार राऊत अशी सहभागी झालेल्या स्पर्धकांची नावं आहेत. .सोशल मीडियावर ग्रँड प्रीमियरवर विविध प्रतिक्रिया पाहायला मिळाला. काय म्हणतोय प्रेक्षकवर्ग जाणून घेऊया. ."यंदाचं कास्टिंग अत्यंत चुकीचं आहे","यावेळी फक्त रीलस्टारचीच भरती दिसतेय","हा season पण मागच्या season सारखा superhit होणार","या शिजनचे सगळेच फट्टू दिसतात","मागच्या सिजनच्या सदस्यांना तोड नाही खर...","TRP आत्ताच घसरली ","हा seaason म्हणजे इंस्टाग्राम बागण्यासारखा आहे" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .आता खरंच हे स्पर्धक प्रेक्षकांच्या अपेक्षांना पूरक ठरणार ? बिग बॉसचा यंदाचा सीजन कसा असेल या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर..Bigg Boss Marathi 6 Video : "तुझं तोंड शेणात घाल"; पहिल्याच दिवशी रुचिता-तन्वीमध्ये जुंपली !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.