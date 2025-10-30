Premier

Video : "अरे त्या पारूच्या ब्लाऊजच्या दोन्ही हातांची डिझाईन वेगवेगळी का ?" प्रेक्षकांनी पकडली मालिकेतील चूक

Zee Marathi Paaru Serial Mistake : झी मराठीवरील पारू मालिकेच्या प्रोमोमधील चूक प्रेक्षकांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. काय आहे ही चूक जाणून घेऊया.
Video : "अरे त्या पारूच्या ब्लाऊजच्या दोन्ही हातांची डिझाईन वेगवेगळी का ?" प्रेक्षकांनी पकडली मालिकेतील चूक
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे पारू. पारू आणि आदित्यची गोष्ट असलेली ही मालिका खूप चर्चेत असते. या मालिकेत नवीन ट्विस्ट येतच असतात. पण मालिकेतील एक चूक प्रेक्षकांनी दाखवून दिली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
Entertainment Field
Zee Marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com