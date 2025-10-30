Video : "अरे त्या पारूच्या ब्लाऊजच्या दोन्ही हातांची डिझाईन वेगवेगळी का ?" प्रेक्षकांनी पकडली मालिकेतील चूक

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे पारू. पारू आणि आदित्यची गोष्ट असलेली ही मालिका खूप चर्चेत असते. या मालिकेत नवीन ट्विस्ट येतच असतात. पण मालिकेतील एक चूक प्रेक्षकांनी दाखवून दिली आहे. .आदित्यने पारूशी लग्न करणं अहिल्याला पटलं नाहीये. त्यातच लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ते दोघं घरी आल्याने ती वैतागली आहे. त्यातच ती पारूला स्वीकारणार नाही असं जाहीर करते. ती पारूवर हात उगारणार तेव्हा आदित्य बायकोची बाजू घेतो यामुळे ती आणखी दुखावली जाते. .मालिकेच्या व्हायरल झालेल्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पारू अहिल्याला पाणी आणून देते. अहिल्या तिच्याशी नीट बोलत नसते. तेव्हा पारू ती लवकरच आदित्यला सोडून जाईल असं वचन देते. आदित्यशी अहिल्याने बोलावं म्हणून ती प्रयत्न करत असते. .मालिकेतील चूक मालिकेत अहिल्या आणि पारु बोलत असताना अनेक प्रेक्षकांचं लक्ष पारूच्या ब्लाऊजकडे गेलं. "पारूचा उजव्या हाताचा ब्लाउज वेगळा हाताची डिझाईन आणि डाव्या हाताची वेगळी असं कसं" अशी कमेंट काहींनी या प्रोमोवर केली आहे. "फॅशन म्हणून केलं आहे की चूक ! कारण ते जे काही केलंय ते विचित्र दिसतंय." अशीही कमेंट एकाने केली आहे. "कॉस्च्युम डिझायनरचं डोकं फिरलंय" असं एकीने म्हटलं आहे..याशिवाय मालिकेच्या कथानकावरही प्रेक्षकांनी आक्षेप घेतले आहेत. "ला एक कळत नाही अजुन किती दिवस ही फालतु मालिका सुरु ठेवणार आहे काय आहे यात पाहण्यासारखं सुरवातीपासुन ही मालिका फालतु आहे","कुठंतरीच भरकटतेय बकवास ","पारू ही व्यक्तिरेखा आता मारूनच टाका ,खूप कंटाळा आलाय तीच तीच स्टोरी ,सारख तेच तेच ....याक थू (फक्त शाब्दिक ह हे)पण बास आता ","अरे काय तेच तेच गुऱ्हाळ.. कितीवेळा ती पारू आदित्यला सोडणार ?" अशा कमेंट्स करत प्रेक्षकांनी त्यांचा राग व्यक्त केला आहे.."आजोबांसारखाच नातू !" बिग बींच्या नातवाच्या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक अवाक ! भरभरून होतंय कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.