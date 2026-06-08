"लेखक - दिग्दर्शकाचं डोक ठिकाणावर आहे का?" प्रेक्षकांनी अखेर दाखवली ठरलं तर मग मालिकेतील चूक

Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील टीआरपीमध्ये नंबर 1 असणारी मालिका ठरलं तर मग सतत चर्चेत असते. सायली आणि अर्जुनची गोष्ट असणारी ही मालिका प्रेक्षकांना खूप आवडते. त्यातच आता सायलीचा खऱ्या तन्वीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मालिकेतील हे कथानक सुरु असतानाच त्यातील एक मोठी चूक प्रेक्षकांनी शोधून काढली. .मालिकेत सायली आणि अर्जुनने प्रिया ही खरी तन्वी नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. त्यामुळे प्रिया सध्या जेलची हवा खातेय. तर अर्जुन खऱ्या तन्वीचा शोध घेतोय. सायलीलाही तिचा भूतकाळ थोडा आठवू लागला आहे. त्यात ती प्रतिमा आणि रविराजच्या मदतीने छोट्या तन्वीच्या आठवणी एकत्र करतेय. .मालिकेत एका सीनमध्ये सायली प्रतिमा आणि रविराजच्या रूममध्ये आली असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. ती त्यांच्या बेडकडे पाठमोरी उभी आहे पण तिच्याबरोबर मागे सायलीचा म्हणजेच खऱ्या तन्वीचाच लहानपणीच्या फोटोची फ्रेम लावण्यात आली आहे. सायली आतापर्यंत अनेकवेळा त्यांच्या खोलीत गेली असताना तिला ही फ्रेम का नाही दिसली ? तिला स्वतःला तिचा लहानपणीच चेहरा आठवत नाही का ? असे प्रश्न प्रेक्षकांना पडले आहेत. एकाने हा फोटो एका ग्रुपवर शेअर करत याला "हा भिंतीवरचा फोटो कुणाचा आहे ? प्रतिमा आत्याच्या लहानपणचा असेल की रविराज काकांच्या" असा प्रश्न विचारला आहे..लोकांनी या फोटोवर कमेंट करत "लेखक आणि दिग्दर्शक डोक्यावर पडले आहेत","अरे त्या सायलीला एवढं समजत नाही का ?","मधुभौ व कुसुम यांनी लवकर यावे सायली भंजाळलया सारखी वागत आहे माठ कुठची","त्या मधुभाऊला उठवा अंथरुणातून त्याच्याशिवाय हा फोटो कोणाचा हे कळणार नाही.","सायली मंद आहेच पण आता डोक्यावर पडल्यासारखी वागतेय"अशा कमेंट्स अनेकांनी या ग्रुपवर केल्या आहेत..सायलीला तीच तन्वी असल्याचं कसं समजणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार हे जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग दररोज रात्री 8:15 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..वाईट ब्रेकअप होऊनही सचिन पिळगावकरांनी निभावलं एक्स गर्लफ्रेंडला दिलेलं वचन ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.