आधी भारतात मग अमेरिकेत! जादुई पॅंडोराची सफर पुन्हा सुरू होणार! २ ऑक्टोबरला ‘अवतार २’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

1 अवतार : द वे ऑफ वॉटर' २ ऑक्टोबरला भारतात पुन्हा थ्रीडीमध्ये रिलीज होणार आहे.2 भारतीय प्रेक्षकांना हा अनुभव अमेरिकेपेक्षा एक दिवस आधी घेता येणार आहे.3 'फायर अँड ॲश'च्या प्रतीक्षेत असताना हे री-रिलीज खास आकर्षण ठरणार आहे. .हॉलीवूडमधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक असलेला 'अवतार : द वे ऑफ वॉटर' पुन्हा एकदा भारतीय प्रेक्षकांसाठी मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. २ ऑक्टोबर रोजी हा चित्रपट थ्रीडीमध्ये देशभरातील थिएटर्समध्ये रिलीज होणार असून, प्रेक्षकांना पुन्हा पॅंडोराच्या जादुई दुनियेत नेणार आहे. हा विशेष री-रिलीज केवळ एका आठवड्यासाठी असणार आहे. .विशेष म्हणजे अमेरिकेपेक्षा एक दिवस आधी भारतीय प्रेक्षकांना हा अनुभव घेता येणार आहे. जेम्स कॅमेरून दिग्दर्शित हा सीक्वेल डिसेंबर २०२२ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्या वेळी भारतात या चित्रपटाने हॉलीवूड चित्रपटांच्या बॉक्स ऑफिसवरील सर्वाधिक कमाईचा विक्रम केला होता. जगभरातही या चित्रपटाने विक्रमी यश मिळवले आणि ऑस्कर पुरस्कारांमध्ये 'बेस्ट व्हिज्युअल इफेक्ट्स'चा मान पटकावला. .सॅम वर्थिंग्टन, झो सलदाना, सिगॉर्नी वीव्हर, केट विन्सलेट आणि स्टीफन लँग यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांना समुद्राखालच्या जगाचा नेत्रदीपक अनुभव दिला होता. आता पुन्हा मोठ्या पडद्यावर हा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. .डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या पुढील भाग 'अवतार : फायर अँड ॲश'च्या प्रतीक्षेत असताना, 'अवतार : द वे ऑफ वॉटर'चे हे पुनःप्रदर्शन चाहत्यांसाठी खास ठरणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे..FAQs.'अवतार : द वे ऑफ वॉटर' पुन्हा केव्हा रिलीज होणार आहे?२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारतभरात थ्रीडीमध्ये री-रिलीज होणार आहे..भारतीय प्रेक्षकांना अमेरिकेपेक्षा आधी हा चित्रपट पाहता येणार का?होय, भारतात हा चित्रपट अमेरिकेपेक्षा एक दिवस आधी रिलीज होणार आहे..री-रिलीज किती दिवस चालणार आहे? फक्त एका आठवड्यासाठी हा विशेष री-रिलीज असेल..या चित्रपटात कोणते कलाकार दिसणार आहेत?सॅम वर्थिंग्टन, झो सलदाना, सिगॉर्नी वीव्हर, केट विन्सलेट आणि स्टीफन लँग प्रमुख भूमिकेत आहेत.