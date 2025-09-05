Premier

आधी भारतात मग अमेरिकेत! जादुई पॅंडोराची सफर पुन्हा सुरू होणार! २ ऑक्टोबरला ‘अवतार २’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Avatar: The Way of Water Re-Release in India on October 2, A Day Before the US: जेम्स कॅमेरून दिग्दर्शित ऑस्करविजेता ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ २ ऑक्टोबरला भारतीय प्रेक्षकांसाठी पुन्हा थिएटर्समध्ये येत आहे. अमेरिकेपेक्षा एक दिवस आधी प्रेक्षकांना पॅंडोराच्या जादुई दुनियेत नेणारा हा थ्रीडी अनुभव फक्त एका आठवड्यासाठी खास असणार आहे.
1 अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ २ ऑक्टोबरला भारतात पुन्हा थ्रीडीमध्ये रिलीज होणार आहे.

2 भारतीय प्रेक्षकांना हा अनुभव अमेरिकेपेक्षा एक दिवस आधी घेता येणार आहे.

3 ‘फायर अँड ॲश’च्या प्रतीक्षेत असताना हे री-रिलीज खास आकर्षण ठरणार आहे.

