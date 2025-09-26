Video: बाबो! अवधूत गुप्तेने घेतली महागडी कार MG Cyberster, किंमत ऐकून थक्क व्हाल, व्हिडिओ व्हायरल

मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते याचे अनेक गाणी सुपरहिट आहेत. अवधूत गुप्ते आपल्या आवाजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत असतो. त्याने अनेक राजकीय पक्षासाठी गाणे सुद्धा गायली आहेत. तसंच त्याने अल्बम साँग सुद्धा केले आहेत. त्याच्या आवाजाची ओढ अनेक चाहत्यांना लागते. दरम्यान अवधूत नेहमीच त्याच्या वयक्तिक आयुष्यातील अपडेट्स चाहत्यांना देताना पहायला मिळतो. तो त्याच्या अगामी प्रोजेक्ट, तसंच वयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. .अशातच आता अवधूत गुप्तेने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. नुकतंच अवधुतने नवी कोरी कार खरेदी केली आहे. ही कार इतकी महाग आहे की, त्याची किंमत ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. अवधूतने MG Cyberster ही कार खरेदी केली आहे. नवरात्रीच्या मुहुर्तावर त्याने घरी ही कार आणली. संपुर्ण कुटुंबीय कार खरेदी करण्यासाठी गेलं होतं. मराठमोळ्या पद्धतीने शोरुममध्ये अवधूतचं स्वागत करण्यात आलं. त्याने कार खरेदी करतानाचा व्हिडिओ सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. .MG मोटर कंपनीची भारतातील MG Cyberster ही पहिली इलेक्ट्रिक गाडी आहे. या गाडीची किंमत जवळपास 80 लाख इतकी आहे. या लक्झरी गाडीचं रुफ पुर्णपणे उघडले जाते. तसंच दरवाजाला सुद्धा खास डिझाईन आहे. त्यामुळे खूप लोकांना ही गाडी प्रचंड आवडते..सोशल मीडियावर त्याचा गाडी खरेदी करताना व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. नेटकऱ्यांनी त्याच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. अनेक कलाकरांनी त्याच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्यात. सध्या त्याच्या गाडीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..अविवाहित अमीषा पटेलला 'या' अभिनेत्यासोबत करायचाय 'वन नाईट स्टॅंड' म्हणाली.. 'मी त्याच्यासाठी काही पण करु शकते'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.