हॉलिवूडच्या बहुप्रतीक्षित 'अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे' (Avengers: Doomsday) या चित्रपटाची भारतीय प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. हा चित्रपट भारतात १७ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून, प्रदर्शनाच्या तब्बल एक महिना आधीच अॅडव्हान्स बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबईतील नेरूळ येथील प्रसिद्ध सिनेपोलिस नेक्सस सीवूड्स (Cinepolis Nexus Seawoods) मल्टिप्लेक्समध्ये १७ डिसेंबरच्या मध्यरात्री १२:०१ वाजताच्या पहिल्या 4DX 3D शोच्या एका तिकिटाची किंमत तब्बल ४००० रुपये ठेवण्यात आली आहे. बुकिंग शुल्कासह ही रक्कम सुमारे ४,०७० रुपयांच्या घरात जात असल्याचे नमूद केले आहे..इतके महागडे तिकीट असूनही प्रेक्षकांकडून या शोला जोरदार प्रतिसाद मिळत असून तिकिटांची वेगाने विक्री होत आहे. मुंबईतील चित्रपट तिकिटांच्या दरात या चित्रपटाने आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत..Sona Mohapatra On Salman Khan : सैनिकांच्या बलिदानावरचा सिनेमा आणि 'दोन पेग'चं गाणं? सलमान खानवर सोना मोहापात्राचा संताप; म्हणाली, "कोणाच्या करिअरला...".'रामायण', 'ओपनहायमर' आणि 'धुरंधर २' लाही टाकले मागे नवी मुंबईतील या ४००० रुपयांच्या दरामुळे 'अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे' ने यापूर्वीच्या अनेक मोठ्या चित्रपटांचे तिकीट दर मागे टाकले आहेत. याआधी मुंबईत 'द ओडिसी' (३,४०० रुपये), 'धुरंधर २' (३,२०० रुपये), 'रामायण'चा प्रीमियम आयमॅक्स शो (२,७७० रुपये) आणि 'ओपनहायमर' (२,४५० रुपये) यांचे दर सर्वाधिक मानले जात होते. दरम्यान, याच सीवूड्स थिएटरमध्ये पहाटे ३:१५ च्या 4DX शोचे तिकीट ३,१०० रुपये, तर सकाळी ९:२५ च्या शोचे दर ३,००० रुपये आहेत. मात्र, सर्वसामान्य प्रेक्षकांसाठी नॉन-4DX (2D) शोची तिकिटे ९६० रुपयांपासून उपलब्ध आहेत..१९ तासांत १ लाख तिकिटांची विक्री; बुकिंग १० कोटींच्या पार चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अजून महिनाभराचा कालावधी बाकी असतानाच 'अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे'ने भारतात अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये १० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. पीव्हीआर आयनॉक्स (PVR INOX) आणि सिनेपोलिस या साखळ्यांमध्ये अवघ्या १९ तासांत सुमारे १ लाख तिकिटांची विक्री झाली, तर 'बुकमायशो'वर काही वेळा तासाला १०,००० हून अधिक तिकिटे बुक होत होती. वाढती मागणी लक्षात घेऊन थिएटर मालकांनी मध्यरात्री १२, पहाटे ३ आणि सकाळी ६ वाजताचे विशेष शो देखील सुरू केले आहेत..Youngest Demat Account Holder : वय अवघे ६ दिवस अन् थेट शेअर बाजारात एन्ट्री! १२ दिवसांचा जुना रेकॉर्ड मोडत दिल्लीच्या चिमुकल्याने रचला नवा विश्वविक्रम.रॉबर्ट डाउनी ज्युनिअरची 'डॉक्टर डूम' म्हणून एन्ट्री; शाहरुखच्या 'किंग'शी टक्कर या चित्रपटात हॉलिवूडचा लाडका अभिनेता रॉबर्ट डाउनी ज्युनिअर खलनायक 'डॉक्टर डूम'च्या (Doctor Doom) भूमिकेत पुनरागमन करत असल्याने चाहत्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. त्याच्यासोबत ख्रिस इव्हान्स, ख्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल आणि अँथनी मॅकी यांसारखे तगडे कलाकार आहेत. विशेष म्हणजे, बॉक्स ऑफिसवर 'अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे'ची थेट टक्कर बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानच्या 'किंग' (King) या चित्रपटाशी होणार असल्याने डिसेंबरमधील ही बॉक्स ऑफिस लढत अत्यंत चुरशीची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.