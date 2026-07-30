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फक्त पडद्यावरच नाही, तर खऱ्या आयुष्यातही हिरो! आसामच्या पूरग्रस्तांसाठी आयुष्मान-ताहिराची मदत

TAHIRA KASHYAP SUPPORTS ASSAM FLOOD VICTIMS: आसाममध्ये पूरामुळे मृतांचा आकडा ७५ वर पोहोचला असताना बॉलीवूड अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि त्याची पत्नी ताहिरा कश्यप यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आसाम मुख्यमंत्री मदत निधीत आर्थिक योगदान दिले आहे.
TAHIRA KASHYAP SUPPORTS ASSAM FLOOD VICTIMS

TAHIRA KASHYAP SUPPORTS ASSAM FLOOD VICTIMS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BOLLYWOOD COUPLE HELPS ASSAM FLOOD AFFECTED FAMILIES: आसाममध्ये पूरामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची अधिकृत संख्या ७५ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, आसाममधील पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असून आता तिथल्या लोकांसाठी बॉलीवूडमधील लोकप्रिय जोडी आयुष्मान खुराना आणि त्याची पत्नी ताहिरा कश्यप यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. आसाममधील भीषण पूरस्थिती लक्षात घेता, या दाम्पत्याने 'आसाम मुख्यमंत्री मदत निधी'मध्ये आर्थिक योगदान दिले आहे.

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