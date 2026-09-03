‘परस्पर संमतीने घेतला निर्णय’ बादशाह-ईशा रिखीचं नातं अखेर संपलं; रॅपरने स्वतःच केला मोठा खुलासा!

BADSHAH CONFIRMS SEPARATION FROM ESHA RIKHI ON SOCIAL MEDIA: लोकप्रिय रॅपर आणि गायक बादशाह सध्या त्याच्या संगीतामुळे नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. बादशाह आणि अभिनेत्री ईशा रिखी यांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती खुद्द बादशाहने समाजमाध्यमावरून दिली आहे. दोघांनी आपल्या नात्याला पूर्णविराम देत पुढील आयुष्य स्वतंत्रपणे जगण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्याने स्पष्ट केले. .बादशाहने सोशल मीडियाद्वारे याबाबत माहिती देताना दोघांनी हा निर्णय परस्पर सन्मान राखून घेतल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याचे आवाहनही त्याने चाहत्यांना आणि माध्यमांना केले आहे. या विषयावर यापुढे कोणतीही प्रतिक्रिया दिली जाणार नसल्याचेही बादशाहने स्पष्ट केले आहे..बादशाहने पोस्टमध्ये लिहिले की, “आम्ही हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतला असून या काळात आमच्या प्रायव्हसीचा आदर करावा, अशी सर्वांना विनंती आहे. या विषयावर आमचे हे पहिले आणि शेवटचे वक्तव्य आहे. त्यामुळे आमच्या नात्याबद्दल यापुढे कोणतेही अंदाज बांधू नयेत.”.दरम्यान हा बादशाहचा दुसरा घटस्फोट आहे. यापूर्वी त्याने २०१२ मध्ये जैस्मिन मसीहसोबत लग्न केले होते. २०१७ मध्ये दोघांना एक मुलगी झाली, तिचे नाव जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह आहे. मात्र, मतभेदांनंतर बादशाह आणि जैस्मिन २०२० मध्ये एकमेकांपासून विभक्त झाले..'तो फोटो चोरला अन् आईने खूप मारलं' जितेंद्र जोशी बालपणीची आठवण सांगताना म्हणाले...'मामाने पट्ट्यानं आणि आईनं चपलेनं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.