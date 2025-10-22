Premier

सुकन्या मोने, प्रार्थना बेहेरेची नवी मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, ‘बाईपण जिंदाबाद’मालिकेतून स्त्रीत्वाचा उत्सव

Baipan Zindabad: कलर्स मराठीवर लवकरच ‘बाईपण जिंदाबाद’ ही प्रेरणादायी आणि स्त्रीत्वाचा उत्सव साजरा करणारी मालिका सुरू होत आहे.
कलर्स मराठीवर लवकरच नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत सुकन्या मोने, प्रार्थना बेहरे, सुचित्रा बांदेकर, क्रांती रेडकर यासारखे कलाकार पहायला मिळणार आहे. या मालिकेत एका बॉसची आणि तिच्या असिस्टटची गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेची प्रचंड चर्चा आहे.

