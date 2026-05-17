'बालिका वधू'च्या गहनाने १० रुपयांच्या वस्तूपासून बनवला ब्रँड; कमावतेय कोट्यवधी, तुमच्याही घरात असेलच, काय आहे ती वस्तू?

'बालिका वधू' या प्रसिद्ध मालिकेत 'गहना'ची भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री नेहा मर्दा तुम्हाला आठवतेय का? तिने अनेक टीव्ही मालिकांमध्ये काम केलं असलं, तरी लोक तिला आजही 'बालिका वधू'साठीच ओळखतात. गेल्या काही वर्षांपासून नेहा अभिनयापासून दूर असून तिने आता बिझनेस जगतात पाऊल टाकलं आहे. फक्त १० रुपयांच्या एका साध्या गोष्टीपासून तिने तिच्या व्यवसायाची सुरुवात केली आणि आज ती महिन्याला कोट्यवधी रुपये कमावतेय. विशेष म्हणजे, अवघ्या एका महिन्यात तिच्या कंपनीचे तब्बल २ लाख ग्राहक झाले आहेत. कोणती आहे ती वस्तू?.नेहा मर्दाचा अंडरआर्म रोल-ऑनचा बिझनेसनेहाने तिच्या बिझनेससाठी वापरलेली वस्तू म्हणजे तुरटी. तुरटी आपल्या सगळ्यांच्या घरात असते. नेहाची कंपनी तुरटीपासून बनवलेले अंडरआर्म रोल-ऑन प्रोडक्ट्स तयार करते. या बिझनेसची सुरुवात तिने बाजारात मिळणाऱ्या फक्त १० रुपयांच्या तुरटीपासून केली होती. बाजारातून तुरटी आणून तिने त्याचे क्रिस्टल फॉर्ममध्ये रूपांतर केलं आणि रोल-ऑनसाठी त्याचा वापर केला. नेहाने तिचा पती आणि भाऊ यांच्यासोबत मिळून या कंपनीची स्थापना केली, ज्याचा टर्नओव्हरआज महिन्याला कोट्यवधींच्या घरात आहे..प्रेग्नन्सीदरम्यान सुचली बिझनेस आयडियानेहा मर्दाने नुकतीच 'शार्क टँक इंडिया' या शोमध्ये हजेरी लावली होती आणि तिथे तिने आपल्या बिझनेसची आयडिया जजसमोर मांडली. हा बिझनेस सुरू करण्याचा विचार तिच्या मनात कधी आणि कसा आला, याचा खुलासा तिने तिथे केला. नेहा म्हणाली, 'प्रेग्नन्सीनंतर मला माझ्याच शरीराची एक वेगळी आणि विचित्र दुर्गंधी येऊ लागली होती. यामुळे मला खूप अस्वस्थ वाटायचं. एक अभिनेत्री असल्यामुळे या दुर्गंधीमुळे माझा आत्मविश्वासही डगमगू लागला होता.' .नेहाच्या म्हणण्यानुसार, तिने बाजारातील अनेक प्रकारचे डियो आणि इतर प्रोडक्ट्स वापरून पाहिले, पण तिला कोणताही खात्रीशीर 'ऑरगॅनिक' प्रोडक्ट मिळाला नाही. हा रोल-ऑन केवळ शरीराची दुर्गंधीच दूर करत नाही, तर बॅक्टेरिया देखील नष्ट करतो, असा दावा नेहाने केला आहे. अवघ्या १० महिन्यांत नेहाच्या कंपनीचा महसूल १४ कोटी रुपयांच्या पार गेला. अवघ्या १० महिन्यांत कंपनीने २ लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक जोडले आहेत. आता या कंपनीला दरमहा २ कोटी रुपयांचा नफा मिळतो. त्यांच्या कंपनीच्या इंस्टाग्राम पेजवर तब्बल २४.५ दशलक्ष (24.5M) ऑरगॅनिक व्ह्यूज आहेत.