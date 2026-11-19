UPENDRA LIMAYE JITENDRA JOSHI BANDHU MOVIE: आपल्या समाजामध्ये काही नाती ही रक्ताची असतात आणि त्यांना खूप मनापासून जपावे लागते. कारण ही नाती जन्मतःच आपल्याला मिळत असतात. अशाच नात्यापैकी एक नाते म्हणजे भावांचे. आपला मोठा किंवा छोटा भाऊ कितीही दूर असला किंवा जवळ असला की त्याचा आपल्याला एक आधार आणि पाठिंबा असतो. मनाने आणि विश्वासाने तो आपल्या जवळ असतो. आपल्या सुख आणि दुःखामध्ये तो सहभागी होत असतो. लहानपणी कितीही एकमेकांशी भांडलो.. चेष्टामस्करी केली किंवा रुसवे-फुगवे असले तरी भावाचं नातं हे घट्ट असतं. अशाच दोन भावांची हृदयस्पर्शी कहाणी म्हणजे बंधू हा चित्रपट. .दिग्दर्शक नितीन सिंधुविजय सुपेकर यांनी या चित्रपटामध्ये अतूट भावबंधांची, त्यांच्या प्रेमाची आणि त्यागाची कथा मांडली आहे. विशेष बाब म्हणजे दोन भावांमधील संघर्ष मांडताना त्याला भावभावनांची सुंदर किनार दिली आहे. ही कथा आहे महादेव नांगरे (उपेंद्र लिमये) आणि सदाशिव नांगरे (जितेंद्र जोशी) या दोन सख्ख्या भावांची. महादेव मोठा भाऊ तर सदाशिव छोटा भाऊ. दोघांचीही लग्ने झालेली असतात. महादेवचे वंदना (मिताली जगताप) हिच्याशी तर सदाशिवचे उमा (मृण्मयी देशपांडे) बरोबर लग्न झालेले असते आणि त्ंयाना मुलेही असतात. एकत्रित कुटुंब पद्धतीमध्ये राहणारे हे दोघे भाऊ कालांतराने विभक्त होतात. त्यानंतर एका जमिनीच्या वादातून त्यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो आणि हा संघर्ष खूप टिपेला पोहोचतो व थेट न्यायालयापर्यंत जातो. न्यायालयामध्ये दोघे भाऊ एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. निकाल आपल्या बाजूने लागण्यासाठी त्यांच्यामध्ये चढाओढ निर्माण होते. एकेकाळी एकमेकांचे सोबती असलेले आणि एकमेकाच्या आनंदामध्ये सहभागी होणारे हे भाऊ आता न्यायालयीन लढाई लढत असतात. त्यानंतर कशा आणि कोणत्या घडामोडी घडतात हे चित्रपटात पाहिलेले बरे..बंधू या शीर्षकावरून ही दोन भावांची कथा असणार हे सर्वश्रुत असले तरी दिग्दर्शक नितीन सिंधुविजय सुपेकर यांनी या चित्रपटात विविध नात्यांचे धागे छान गुंफलेले आहेत. दोन भावांमधील मतभेद, त्यांच्यातील संघर्ष, त्यांच्यातील अव्यक्त प्रेमाची भावना वगैरे बाबी टिपताना दोन बहिणींमध्ये असलेला जिव्हाळा तसेच हळवे प्रेम आणि आपुलकीची भाव छान मांडली आहे. चित्रपटातील कलाकारांच्या अभिनयाबद्दल बोलायचं झाल्यास उपेंद्र लिमये व जितेंद्र जोशी या दोघांच्याही व्यक्तिरेखेला अनेक भावनिक पदर आहेत. भावनिक प्रसंगांमधील त्यांचा सहज वावर यांमुळे या भूमिका अधिक प्रभावी झाल्या आहेत. .उपेंद्र लिमये यांनी आजवर विविध धाटणीच्या भूमिका साकारल्या आहेत. भूमिका छोटी असो की मोठी प्रत्येक भूमिकेत तो कमालीचा भाव खाऊन जातो. या चित्रपटातील महादेव ही व्यक्तिरेखा त्याने उत्तम प्रकारे निभावली आहे. त्याच्या वाट्याला फारसे संवाद नसले, तरी केवळ चेहऱ्यावरील हावभाव आणि देहबोलीच्या माध्यमातून त्याने व्यक्तिरेखेतील विविध भावना समर्थपणे व्यक्त केल्या आहेत. संवादांपेक्षा भावनांमधून व्यक्त होणारी ही भूमिका त्याने चोखपणे साकारली आहे..अभिनेता जितेंद्र जोशीच्या भूमिकेला विविध पदर आहेत. त्याने या भूमिकेतील विविध भावभावना आपल्या डोळ्यांतून छान व्यक्त केल्या आहेत. अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडे ही एक सशक्त अभिनेत्री आहे. आतापर्यंत तिने विविध प्रकारच्या आणि आकाराच्या भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटातील तिच्या उमा नांगरे या व्यक्तिरेखेला विविध शेड््स आहेत आणि तिने या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. नवऱ्याच्या मनातील दुःख, त्याची घालमेल, त्याचा नाइलाज आणि या सगळ्यातून निर्माण होणारी अस्वस्थता तिने आपल्या अभिनयातून उत्तमपणे व्यक्त केली आहे. तसेच आईची माया, मातृत्व आणि बहिणीचं नातं या तिन्ही बाजू उत्तमरीत्या पेलल्या आहेत. मिताली जगताप हिने वंदना या भूमिकेत आवश्यक असलेला कठोरपणा वा करारीपणा आणि व्यक्तिरेखेतील वेगळेपण चांगल्या प्रकारे सादर केले आहे. मात्र, या सगळ्यांमध्ये सर्वाधिक भाव खाऊन जातो तो बालकलाकार शौर्य पाटील. सदाशिवचा मुलगा गणू साकारताना त्याने बालमनातील निरागसता, लहानपणीची बंधुत्वाची भावना आणि मनात सुरू असलेलं द्वंद्व अतिशय प्रभावीपणे व्यक्त केलं आहे. त्याचा सहजसुंदर अभिनय विशेष कौतुकास्पद आहे. त्याच्या या भूमिकेचे कौतुक पुरस्काराने नक्कीच होईल असे वाटते. .याशिवाय, स्मिता तांबे हिची भूमिका छोटी असली तरी कथानकाच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची भूमिका आहे. उमाची बहीण साकारताना तिने बहिणीच्या नात्यातील जिव्हाळा आणि मृण्मयी देशपांडे हिच्यासोबतची भावनिक केमिस्ट्री छान दाखवली आहे. रेणुका दफ्तरदार, विठ्ठल काळे, श्रीकांत यादव, यशपाल सरणात आणि प्रणाली भालेराव यांच्या वाट्यालाही तुलनेने कमी प्रसंग आले आहेत. मात्र, मिळालेल्या संधीचं सोनं करत या सर्वांनी आपापल्या व्यक्तिरेखा चांगल्या प्रकारे साकारल्या आहेत..विजय नारायण गवंडे यांचं संगीत कथानकाला पूरक ठरणारे आहे. चित्रपटातील प्रत्येक गाण्यात एक भावनिक पदर आणि भावभावनांचा ओलावा आहे. ही गाणी प्रसंगांमधील भावनिकता अधिक गडद करणारी ठरली आहेत. गुरु ठाकूर यांनीही गाण्यांचे शब्द छान लिहिले आहेत. विशेष कौतुक करावं लागेल ते अजय-अतुल यांचं. 'भाऊ काय, बंधू काय...जणू दूध आणि साय..' या गाण्याला त्यांनी दिलेला आवाज आणि त्यातून व्यक्त होणाऱ्या भावना यामुळे हे गाणं अधिक खुललं आहे. हर्षद गायकवाड यांचं छायांकनही उल्लेखनीय आहे. गावाचं वातावरण, निसर्गसौंदर्य आणि व्यक्तिरेखांच्या मनातील भावभावना त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यातून सुंदररीत्या टिपली आहेत. त्यामुळे चित्रपटातील अनेक प्रसंग अधिक परिणामकारक ठरले आहेत. .तरीही चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ झाल्यासारखा वाटतो आणि उत्तरार्धामध्ये चित्रपट छान गती घेतो तसेच भावनिकदृष्ट्या आपल्याला खिळवून ठेवतो. एकंदरीत हा चित्रपट म्हणजे दोन भावांमधील हळव्या नात्याची आणि त्यांच्या अव्यक्त प्रेमाची व भावभावनांची कथा सांगणारा आहे.साडेतीन स्टार.मालिकेत सावत्र आई-मुलगी, पण खऱ्या आयुष्यात बेस्ट फ्रेंड्स! 'कमळी' फेम गौरी-अनिकाचा भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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