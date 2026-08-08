Batwara 1947: योगी आदित्यनाथ यांनी सनी देओल अन् प्रीती झिंटाला दिली खास भेट; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल!

अभिनेता सनी देओल, अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि अभिनेता करण देओल त्यांच्या आगामी ‘बंटवारा १९४७’ चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी लखनऊमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी कलाकारांना हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती भेट दिल्या. या भेटीचे फोटो सनी देओल आणि मुख्यमंत्री योगी यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले..Nashik Potholes: कोट्यवधींचा खर्च, तरी रोष कमी होईना; समस्या सोडवा, नाशिकच्या खड्ड्यांवरून फडणवीसांनी प्रशासनाला सुनावलं.‘बंटवारा १९४७’ हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. राजकुमार संतोषी यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. चित्रपटात सनी देओल, प्रीती झिंटा, शबाना आझमी, करण देओल आणि अली फजल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत..चित्रपटाची कथा प्रेम, त्याग आणि फाळणीच्या काळातील संघर्षाभोवती फिरते. चित्रपटातील ‘तबस्सुम’ हे गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे.‘बंटवारा १९४७’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. त्याच दिवशी ‘आवारापन २’ देखील प्रदर्शित होत असल्याने दोन्ही चित्रपटांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर थेट स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.