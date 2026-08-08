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Batwara 1947: योगी आदित्यनाथ यांनी सनी देओल अन् प्रीती झिंटाला दिली खास भेट; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल!

Sunny Deol and Preity Zinta Meet Yogi Adityanath: ‘बंटवारा १९४७’च्या प्रमोशनसाठी लखनऊमध्ये पोहोचलेल्या सनी देओल, प्रीती झिंटा आणि करण देओल यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली.
Batwara 1947 cast met CM Yogi

Batwara 1947 cast met CM Yogi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अभिनेता सनी देओल, अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि अभिनेता करण देओल त्यांच्या आगामी ‘बंटवारा १९४७’ चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी लखनऊमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

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