बालिका वधू अभिनेत्री रिअल लाईफ झाली वधू , शुटिंगच्या सेटवरच उरकलं लग्न, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Balika Vadhhu Fame Avika Gaur Marries Milind Chandwani: बालिका वधू फेम अविका गौरने लग्नगाठ बांधली आहे. तिने तिचा बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानीसोबत लग्न केलय. लग्नातील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताय.
हिंदी मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अविका गौरच्या लग्नाची अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. अशातच आता अविकाने नुकतीच लग्नगाठ बांधलीय. बालिका वधू या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अविकाने तिचा बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानीसोबत लग्नगाठ बांधलीय. तिच्या लग्नातील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

