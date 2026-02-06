आणि भरत जाधवमुळे मकरंद अनासपुरेंनी मिशी काढली.... 'साडे माडे तीन'च्या वेळेचा न ऐकलेला किस्सा

अंकुश चौधरी दिग्दर्शित 'साडे माडे तीन' हा चित्रपट २० वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेगळ्याच जगात नेलं. यात अभिनेते भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे आणि अशोक सराफ मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटाने अनेकांचं बालपण गोड केलंय. कुरळे बंधू हे अनेकांचे आजही आवडते आहेत. या चित्रपट या तीनही मुख्य अभिनेत्यांची मिशी आणि दाढी काढण्यात आली होती. त्यातून त्यांचं वेगळेपण दिसलं. मात्र शुटिंगपूर्वी मकरंद अनासपुरे त्यांची मिशी काढायला तयार नव्हते. मग त्यांनी मिशी कशी काढली याबद्दलचा किस्सा भरत जाधव यांनी एका मुलाखतीत सांगितलाय. .महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत भरत यांनी सांगितलं, 'पहिल्या भागाच्या वेळी मकरंद अनासपुरे मिशी काढायला तयार नव्हता. अंकुशनं मला त्याबद्दल सांगितलं. मी आणि अशोक सराफ यांनी त्याला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला; पण तो ऐकेचना. मी त्याच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये जाऊन त्याच्याशी खूप गप्पा मारल्या. मिशी काढण्याविषयी पटवलं आणि तिथून बाहेर पडलो. सहज वाकून आत पाहिलं; तर तो मिशीवर बोट ठेवून आरशात पाहत होता. मिशीशिवाय तो कसा दिसेल, हे त्याला पाहायचं असावं बहुधा! त्यानंतर त्यानं मिशी काढली.' .अंकुशने पकडलेली कोंबडी पुढे अंकुशबद्दल बोलताना भरत म्हणाले, ' 'श्रीमंत दामोदर पंत', 'सही रे सही' या माझ्या नाटकांच्या प्रक्रियेत तो सामील होता. 'सही रे सही' मध्ये असलेल्या माझ्या डुप्लिकेटकडून तालीम करून घेण्याचं काम अंकुशनं केलंय. 'कोंबडी पळाली' या गाण्यात मधली काही सेकंद फक्त कोंबडी कॅमेऱ्यासमोर दिसते, ती अंकुश घेऊन उभा होता. 'अगंबाई अरेच्चा' या केदारच्या पहिल्या सिनेमात तो सहाय्यक म्हणून काम करत होता. तो दिग्दर्शनात रमतो. अंकुश एखादी गोष्ट सोपी करून सांगतो. इतरांची मतं विचारात घेतो. 'साडे माडे तीन'साठी त्यानं जी ऊर्जा लावली होती; त्याच्या दहा पट जास्त ऊर्जा त्यानं आता 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन'च्या वेळी लावलीय. .आता 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होत आहे. या निमित्ताने भरत, अशोक सराफ आणि मकरंद हे तीन अवली कलाकार पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. .'तारिणी' मध्ये कॉपी केला नायक सिनेमाचा ट्रॅक? प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणतात- केदारला आता... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.