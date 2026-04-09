'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिकेतील चैत्राली गुप्तेची बहिण आहे प्रसिद्ध अभिनेत्री! सुपरहिट सिनेमांमध्ये केलय काम

CHAITHRALI GUPTE & BHARGAVI CHIRMULE: मराठी कलाविश्वातील अनेक सेलिब्रिटी खऱ्या आयुष्यात एकमेकांचे भावंड असतात. त्यात अमृता देशमुख-अभिषेक देशमुख, पुर्णिमा तळवळकर-पल्लवी वैद, मृण्मयी देशपांडे-गौतमी देशपांडे हे कलाकार खऱ्या आयुष्यात ऐकमेकांचे भावंड आहेत. दरम्यान अशातच आणखी एक अभिनेत्री आहे जिची जोडी चर्चेत असते. ती म्हणजे भार्गवी चिरमुले आणि चैत्राली गुप्ते. .भार्गवी चिरमुले आणि चैत्राली गुप्ते यांनी मराठी मनोरंजन विश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोंचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. दोघींनी मालिका, सिनेमा, नाटकांमध्ये आपल्या अभिनयातून वेगळेपण दाखवून दिलं. दोघीही सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. त्यांच्या दोघींचे फोटो त्या नेहमीच सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. .चैत्राली गुप्तेबद्दल बोलायंच झालं तर चैत्रालीनं स्वप्नांच्या पलीकडले, वादळवाट, ऋणानुबंध, अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. मराठीसह हिंदी मालिकाविश्वातही चैत्रालीनं अनेक पात्र साकारले. त्यात तिने 'ये रिश्ते है प्यार के' 'इमली' 'पिया अलबेला' अशा अनेक मालिकांमधून चैत्रालीनं स्वत:ची ओळख निर्माण केली. फक्त मालिका नाहीतर सिनेमांमध्ये त्यांनी अभिनयाची छाप पाडली. झिम्मा, कनिका, श्रीमंत दामोदर पंत, अशी ही जमवाजमवी मालिकेत ती पहायाला मिळाली. .दरम्यान चैत्राली सध्या स्टार प्रवाहवाहिनीवरील 'मी सावित्रीबाई ज्योतीराव फुले' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. यात तिने सावित्रीबाई यांच्या आईची म्हणून लक्ष्मीबाई यांची भूमिका साकरली. त्यांच्या या पात्राचं सोशल मीडियावर बरंच कौतूक झालं.