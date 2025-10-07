Premier

कोणी तरी येणार येणार गं! भारती सिंग पुन्हा आई होणार, चाहत्यांना दिली गुडन्यूज, म्हणाली...'आम्ही पुन्हा प्रेग्नेंट'

Bharti Singh Announces Second Pregnancy with Harsh Limbachiyaa: अभिनेत्री भारती सिंग हिने चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. ती पुन्हा आई होणार असल्याचं तिने पोस्ट करत चाहत्यांना सांगितलं आहे. तिच्या पोस्टची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Bharti Singh Announces Second Pregnancy with Harsh Limbachiyaa:

Bharti Singh Announces Second Pregnancy with Harsh Limbachiyaa:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

आपल्या विनोदी स्वभावातून सगळ्यांचं मनोरंजन करणारी अभिनेत्री भारती सिंग नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच ती चाहत्यांच्या संपर्कात असते. सोशल मीडियावर ती तिचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असते. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत असते. अशातच आता भारतीने चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. सर्वांची लाडकी लाफ्टर क्वीन पुन्हा आई होणार आहे.

Loading content, please wait...
pregnancy
actress
bharti singh
bollywood actress
Entertainment news
Pregnant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com