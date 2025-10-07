कोणी तरी येणार येणार गं! भारती सिंग पुन्हा आई होणार, चाहत्यांना दिली गुडन्यूज, म्हणाली...'आम्ही पुन्हा प्रेग्नेंट'

आपल्या विनोदी स्वभावातून सगळ्यांचं मनोरंजन करणारी अभिनेत्री भारती सिंग नेहमीच चर्चेत असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच ती चाहत्यांच्या संपर्कात असते. सोशल मीडियावर ती तिचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असते. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत असते. अशातच आता भारतीने चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. सर्वांची लाडकी लाफ्टर क्वीन पुन्हा आई होणार आहे..भारतीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली आहे. या फोस्टमध्ये तिने एकमद खास पद्धतीने बाळ होणार असल्याचं चाहत्यांना सांगितलं आहे. तिने पोस्टमध्ये हर्ष लिंबाचियासोबतचा तिचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये भारतीचं बेबी बंप दिसून येत आहे. तसंच 'आम्ही पुन्हा एकदा प्रग्नेंट आहे'असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. चाहत्यांनी तिची पोस्ट पाहून आनंद व्यक्त केलाय..आता भारतीच्या घरात नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे. भारतीच्या पोस्टवर चाहत्यांच्या भरभरुन कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. नेटकऱ्यांकडून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. अनेक सेलिब्रिटीने हर्ष आणि भारतीचं कौतूक केलय. सध्या तिचा बेबी बंपवाला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .भारतीच्या पोस्टवर शिल्पा शेट्टी, अवनीत कौर, दिपिका सिंग यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्या आहे. तसंच चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. भारती सिंगचं हर्ष लिबाचियासोबत 2017 मध्ये लग्न झालं होतं. 3 एप्रिल 2022 मध्ये त्यांना लक्ष नावाचा मुलगा झाला. ते त्याला लाडाने गोलू असं हाक मारतात. .Vijay Deverakonda Accident:'डोक्याला मार लागलाय', अपघातनंतर विजय देवरकोंडाची प्रतिक्रिया, म्हणाला...'दुखतय पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.