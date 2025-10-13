अखेर भावना सिद्धूसमोर मनातल्या भावना व्यक्त करणार, लक्ष्मी निवास मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...'काय उपयोग पण...'

लक्ष्मी निवास मालिकेत दिवसेंदिवस नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहेत. मालिकेत सध्या जान्हवीला जयंतचं सत्य कळालं आहे. तर गुंडाच्या तावडून भावना सिद्धूला सोडून आणते. भावना जीवाची बाजी लावून गुंडाशी दोन हात करते आणि सिद्धुला घरी परत घेऊन येते. तर जान्हवी जयंतला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेते. अशातच आता झी मराठीने लक्ष्मी निवास मालिकेचे प्रोमो शेअर केले आहे. या प्रोमोमधील एक प्रोमोमध्ये समुद्रात उडी मारुन जान्हवी जयंतपासून सुटका करताना दिसतेय. तर दुसऱ्या प्रोमोमध्ये भावना सिद्धूला मनातील गोष्ट सांगणार आहे..लक्ष्मी निवास या मालिकेत भावनाच्या लग्नाच्या दिवशीच श्रीकांतचा मृत्यू झालेला असतो. त्यामुळे भावना अविवाहितच राहते. श्रीकांतचा मृत्यू झाल्याने त्याची मुलगी आनंदी भावनाच्या आयुष्यात येते. भावना तिचा मुलगी म्हणून स्वीकार करते. या सगळ्यात सिद्धू भावनाच्या आयुष्यात येतो. पाहताक्षणी तो भावनाच्या प्रेमात पडतो. परंतु भावनाला सिद्धूचं वागणं अवडत नसतं. परतु हळू हळू दोघांमध्ये मैत्री होते. .दरम्यान अशातच आता 'लक्ष्मी निवास' मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या प्रोमोमध्ये भावना आणि सिद्धू एका होडीत बसलेलं पहायला मिळतय. यावेळी भावनाने सिद्धूच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते. भावना सिद्धूच्या डोळ्यावरची पट्टी काढते, तेव्हा सिद्धू परिसर बघून भावनला विचारतो, 'भावना मॅडम आपण कुठेय' त्यावर भावना त्याचा हात हातात घेत म्हणते, 'मॅ़डम नाही फक्त भावना म्हणायचं. सिद्धीराज मला तुम्हाला त्वरित ताबडतोब काहीतरी सांगायचं आहे.' त्यावर सिद्धू 'काय' असं विचारतो. भावना उठते आणि दोन्ही हात पसरून मोठ्याने आय लव्ह यू सिद्धीराज असं म्हणते. त्यानंतर तिचा तोल जात असताना सिद्धू तिला पकडतो आणि म्हणतो 'आय लव्ह यु टू भावना' त्यानंतर 'हलके हलके अलगुज हे मनी..' हे गाणं लागतं..सध्या सोशल मीडियावर लक्ष्मी निवास या मालिकेता भावना-सिद्धूच्या प्रेमाचा प्रोमो चर्चेत आलाय अनेक नेटकरी व्हिडिओवर कमेट्स करताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेट्स करत लिहलं की, 'एक नंबर भावना, तु प्रपोज करणार' तर दुसऱ्या चाहत्यांनी लिहलं की, 'हे स्वप्न वगैरे नको असायला' तर एक नेटकरी म्हणाला, 'या ट्रॅकची आम्ही वाट बघतोय' अशा कमेट्स येताना पहायला मिळतेय. .आधीच ठरलेलं मग व्होट कशाला घेता? फक्त दोनच मालिकांना पुरस्कार मिळाल्याने झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात, 'निव्वळ बोगस..' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.