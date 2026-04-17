Bhooth Bangla X Review: कसा आहे अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला'? ट्विटरवर लोकांनी कुंडली मांडली, म्हणाले- हे तर...

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याचे आधीचे बहुतेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरलेत. त्यामुळेच प्रोयदर्शन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'भूत बंगला' कडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. हा चित्रपट कसा असेल याची उत्सुकता होती. आता अखेर हा चित्रपट प्रदर्शित झालाय. आणि प्रेक्षकांनी ट्विटरवर हा चित्रपट कसा आहे याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत. .कसा आहे 'भूत बंगला'काहींना हा चित्रपट प्रचंड आवडलाय. या चित्रपटातून अक्षय कुमारने पुन्हा एकदा सगळ्यांची मनं जिंकलीयेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. कॉमेडी आणि हॉरर यांचा मिलाप असलेला हा चित्रपट चांगला बनला असून पूर्ण कुटुंबासाठी एक पॅकेज आहे असं एका यूझरने लिहिलं आहे. तर दुसऱ्याने लिहिलं, 'अक्षयची कॉमेडी आणि डायलॉग डिलिव्हरी यामुळे हा चित्रपट धमाल बनलाय. त्यात असरानी, परेश रावल आणि राजपाल यादव यांच्या कॉमिक टायमिंगने सगळ्यांना पोट धरून हसवलंय. चित्रपटाचा पहिला भाग तर खूप छान आहे.' हा चित्रपट खूप चांगला आहे असं म्हणत अनेकांनी चित्रपटाचं कौतुक केलंय. .काहींनी केली टीका बहुतांश प्रेक्षकांना चित्रपट आवडला असला तर अनेकांनी चित्रपटाला नावंदेखील ठेवलीयेत. काहींना या चित्रपटात नवीन काहीच मिळालं नाहीये. हा चित्रपट भूल भुलैयाची स्वस्त कॉपी आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र बहुतेक प्रेक्षकांना चित्रपट आवडलाय. सोबतच अक्षय कुमार आणि वामीक गब्बी यांची केमिस्ट्रीही प्रेक्षकांना आवडलीये. तर तब्बूला चित्रपटात आणखी सीन्स द्यायला हवे होते असंही प्रेक्षकांनी सुचवलंय. एकूणच आपल्या कुटुंबासोबत एकदा तरी जाऊन पाहावा असा हा चित्रपट आहे.