Bhumi Pedanekar New Web Series Trailer Out : अभिनेत्री भूमी पेडणेकर आगामी दलदल या सिरीजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय. नुकताच या सिरीजचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला.
मृत व्यक्तींचे हात आणि त्यात अडकलेली भूमी ! प्राईम व्हिडिओच्या आगामी वेबसिरीजचा थरारक ट्रेलर रिलीज
Marathi Entertainment News : भारतातील सर्वात आवडता ओटीटी प्लॅटफॉर्म असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज त्यांच्या नवीन हिंदी क्राइम थ्रिलर मालिकेचा, "दलदल" चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित केला. हा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या शक्तिशाली आणि अस्वस्थ करणाऱ्या सिरीजवर आहे, ज्याला त्याच्या अनोख्या आणि भयानक चित्रणासाठी व्यापक प्रशंसा मिळाली. मुंबई शहराच्या पार्श्वभूमीवर, "दलदल" ही डीसीपी रीता फरेराभोवती फिरते, ज्याची भूमिका भूमी सतीश पेडणेकर यांनी साकारली आहे.

