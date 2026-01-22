मृत व्यक्तींचे हात आणि त्यात अडकलेली भूमी ! प्राईम व्हिडिओच्या आगामी वेबसिरीजचा थरारक ट्रेलर रिलीज

Marathi Entertainment News : भारतातील सर्वात आवडता ओटीटी प्लॅटफॉर्म असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज त्यांच्या नवीन हिंदी क्राइम थ्रिलर मालिकेचा, "दलदल" चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित केला. हा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या शक्तिशाली आणि अस्वस्थ करणाऱ्या सिरीजवर आहे, ज्याला त्याच्या अनोख्या आणि भयानक चित्रणासाठी व्यापक प्रशंसा मिळाली. मुंबई शहराच्या पार्श्वभूमीवर, "दलदल" ही डीसीपी रीता फरेराभोवती फिरते, ज्याची भूमिका भूमी सतीश पेडणेकर यांनी साकारली आहे..रीटाला एका धोकादायक तपासासाठी नियुक्त केलं जातं. ज्यामध्ये ती एका क्रूर सिरीयल किलरचा पाठलाग करत असल्याचे आढळते. विश धामिजाच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तक भिंडी बाजारवर आधारित, दंगलचे दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केले आहे आणि विक्रम मल्होत्रा आणि सुरेश त्रिवेणी यांनी निर्मिती केली आहे. अबंडंशिया एंटरटेनमेंटची निर्मिती असलेली ही मालिका सुरेश त्रिवेणी यांनी तयार केली आहे आणि श्रीकांत अग्निश्वरन, रोहन डिसूझा आणि प्रिया सग्गी यांनी लिहिलेली आहे, ज्यात सुरेश त्रिवेणी आणि हुसेन हैद्री यांचे शक्तिशाली संवाद आहेत. भूमी सतीश पेडणेकर सोबत, या मालिकेत समारा तिजोरी आणि आदित्य रावल देखील प्रमुख भूमिकांमध्ये आहेत. डाल्डलचा प्रीमियर ३० जानेवारी रोजी भारतात आणि २४० हून अधिक देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर होईल..'दलदल' या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये डीसीपी रीटा फरेरा यांच्या भयानक जगात एक शक्तिशाली आणि वेगवान प्रवास दाखवण्यात आला आहे, ज्याची भूमिका भूमी सतीश पेडणेकर यांनी एका शक्तिशाली करिष्माने साकारली आहे. टीझरच्या अस्वस्थ करणाऱ्या भावनेवर आधारित, ट्रेलरमध्ये क्रूर आणि नियोजनबद्ध हत्यांची मालिका उलगडली आहे, जी एका निर्दयी खुन्याच्या विकृत मनाचे दर्शन घडवते. मृतांची संख्या वाढत असताना, रीटा स्वतःला एका अंधाऱ्या आणि भयानक तपासात खोलवर ओढलेली आढळते जी तिला खाऊन टाकण्याची धमकी देते. ती तिच्या सहनशक्तीच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचताच, ती काळाच्या विरोधात धावते, तिच्या आतील राक्षसांशी आणि कोणत्याही किंमतीला निकाल मागणाऱ्या व्यवस्थेच्या अथक दबावाशी लढते..पेडणेकर यांच्या प्रभावी आणि स्पष्ट अभिनयाने कथेला आधार दिला आहे, जो रिताच्या असुरक्षिततेचा, दृढनिश्चयाचा आणि वाईटाचा सामना करण्याच्या मानसिक परिणामांचा, आतील आणि बाहेरील, शोध घेतो. निर्भयपणे धाडसी आणि हृदयाच्या कमकुवत लोकांसाठी नाही, 'दलदल' ने नखे चावणाऱ्या सस्पेन्ससह मानसिक भयपट कुशलतेने विणला आहे, एका क्रूर मांजर-उंदीर खेळासाठी पाया रचला आहे - आणि शिकारी कधी शिकार होईल हे सांगणे कठीण आहे. चिंताग्रस्त सस्पेन्स आणि खोलवर अस्वस्थ करणाऱ्या वातावरणाने भरलेला 'दलदल' ३० जानेवारी रोजी प्राइम व्हिडिओवर रिलीज होणार आहे. .'दलदल'मध्ये डीसीपी रीटा फरेरा यांची भूमिका साकारणारी भूमी सतीश पेडणेकर म्हणाली, "रीटा फरेरा यांची भूमिका साकारणे हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात तीव्र आणि सर्जनशील समाधानकारक अनुभवांपैकी एक आहे. ती महत्वाकांक्षेने आकार घेतलेली, संशयाने वेढलेली आणि अजूनही भूतकाळाने ओझे असलेली स्त्री आहे. एक अशी व्यक्तिरेखा जी मला नाजूकपणा आणि ताकद यांच्यातील संतुलन अशा प्रकारे शोधण्याची मागणी करत होती की मी यापूर्वी कधीही केली नव्हती. रीटा यांच्या जगात पाऊल ठेवणे आव्हानात्मक आणि अत्यंत समाधानकारक होते, कारण तिचा प्रवास आपल्या आतील भीती आणि असुरक्षिततेशी झुंजताना आपण सर्वजण ज्या गुंतागुंतींना तोंड देतो ते प्रतिबिंबित करतो. 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा'च्या प्रचंड यशानंतर, विक्रमसोबत पुन्हा घरी आल्यासारखे वाटले. सुरेश, अमृत आणि मालिकेशी संबंधित संपूर्ण टीमने माझ्यावर इतका खोल आणि भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक पात्र साकारण्यासाठी विश्वास ठेवल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे. 'दलदल' माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे आणि मला आनंद आहे की ही मालिका ३० जानेवारी रोजी प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होत आहे, जी संपूर्ण भारतात उपलब्ध आहे." "हे एकाच वेळी २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमधील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल. मला आशा आहे की रीटाची कहाणी प्रेक्षकांना तितकीच खोलवर स्पर्श करेल जितकी ती मला स्पर्शून गेली आहे.".'रुबाब'च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक