भूषण प्रधानचं लग्न ठरलं? सोशल मीडियावर केली खास पोस्ट, तारीख सुद्धा केली जाहीर

WHAT IS BHUSHAN PRADHAN PLANNING?: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता भूषण प्रधान याने अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तसंच त्याच्या फिटनेसचे सुद्धा अनेक चाहते आहेत. अभिनयाच्या करिअरसह तो त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. .अशातच आता भूषण प्रधानने त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या फोटोमध्ये त्याने २४ जुलै २०२६ ही तारिख सुद्धा दिली आहे. त्याचा फोटो पाहून अनेकांनी भूषण लग्न करणार असल्याचं म्हटलंय. त्याच्या पोस्टवर अनेकांनी शुभेच्छांचा वर्षावर केलाय. तर अनेक नेटकऱ्यांनी 'तु खरंच लग्न करतोय का?' असा प्रश्न उपस्थित केलाय..पोस्टमध्ये काय?भूषणने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये त्याने एका मुलीला मिठी मारल्याचं पहायला मिळतय. तसंच फोटोत त्या मुलीची पाठ दिसतेय. तर भूषणचा चेहरा पहायला मिळतोय. यावेळी दोघांनी एकमेकांच्या हातात हात घेतलाय. यावेळी दोघांच्या हाता अंगठ्या सुद्धा पहायला मिळायला मिळताय. यावेळी भूषणने २४ जुलै २०२६ ही तारिख लक्षात ठेवा आणि नव्या सुरुवातीचे साक्षीदार व्हा असं म्हटलंय. .त्यामुळे चाहत्यांना आता भूषण खरंच लग्न करतोय का? असा प्रश्न पडलाय. परंतु भूषणची ही पोस्ट लग्नासाठी आहे की, त्याच्या आगामी प्रोजक्टचं प्रमोशन आहे हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. कारण तारखेनुसार हा सिनेमा असण्याची दाट शक्यता आहे. नविन सिनेमा शुक्रवारी प्रदर्शित होतात आणि २४ जुलै सुद्धा शुक्रवारी आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना आता त्यांच्या अपडेटची उत्सुकता लागली आहे. .शरद पोंक्षेंना तिसऱ्या स्टेज कॅन्सरची कल्पनाच नव्हती; पत्नीनं सांगितला किस्सा, स्वत: केले आयुर्वेदिक उपचार.